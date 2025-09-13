Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Το γκολ του Παυλίδη δεν ήταν αρκετό για να αποφύγει την γκέλα η Μπενφίκα - Βίντεο
Οι «αετοί» της Λισσαβόνας έμειναν στο 1-1 με την Σάντα Κλάρα
Με μία τεράστια έκπληξη ξεκίνησε η 5η αγωνιστική στην πορτογαλική Primeira Liga, καθώς η Μπενφίκα «κόλλησε» στο 1-1 με τη Σάντα Κλάρα στο «Da Luz» κι έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα την Πόρτο.
Οι «αετοί» της Λισσαβόνας προηγήθηκαν στο 59' με τον Βαγγέλη Παυλίδη, όμως η Σάντα Κλαρα -αν κι έπαιζε απ' το 38' με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Πάουλο Βίκτορ- ισοφάρισε στο τελικό 1-1 με το γκολ του Βινίσιους Λόπες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην 5η αγωνιστική της πορτογαλικής Primeira Liga έχουν ως εξής:
Αλβέρκα-Τοντέλα 1-0
Μπενφίκα-Σάντα Κλάρα 1-1
Μορεϊρένσε-Ρίο Αβε 13/09
Εστορίλ-AVS 13/09
Πόρτο-Νασιονάλ 13/09
Φαμαλικάο-Σπόρτινγκ Λισ. 13/09
Εστρέλα Αμαδόρα-Γκιμαράες 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Πόρτο 12
Μπενφίκα 10
Φαμαλικάο 10
Σπόρτινγκ 9
Μορεϊρένσε 9
Μπράγκα 8
Ζιλ Βισέντε 7
Αρούκα 5
Σάντα Κλάρα 5 -5αγ.
Νασιονάλ 4
Γκιμαράες 4
Αλβέρκα 4 -5αγ.
Ρίο Άβε 3 -3αγ.
Κάσα Πία 3
Εστρέλα Αμαδόρα 3
Εστορίλ 2
AVS 1
Τοντέλα 1 -5αγ.
