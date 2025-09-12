Eurobasket: Τελικά το AI κάνει δυνατά λάθη στις προβλέψεις
Eurobasket: Τελικά το AI κάνει δυνατά λάθη στις προβλέψεις

Και το AI κάνει λάθη… και δυνατά λάθη. Προέβλεψε με βεβαιότητα ότι η Εθνική Ελλάδας θα σήκωνε την κούπα στο EuroBasket 2025, αναλύοντας αριθμούς, στατιστικά και προηγούμενες εμφανίσεις.

Eurobasket: Τελικά το AI κάνει δυνατά λάθη στις προβλέψεις
Όμως, το μπάσκετ δεν παίζεται σε servers και γραφήματα – παίζεται στο παρκέ. Εκεί, μια πολύ κακή βραδιά της Ελλάδας και η καλύτερη στιγμή της Τουρκίας ανέτρεψαν κάθε πρόβλεψη.

Το άθλημα αυτό κρύβει την ομορφιά του στις εκπλήξεις. Το AI μπορεί να μετράει ποσοστά ευστοχίας, να «βλέπει» ριμπάουντ και ασίστ, αλλά δεν μπορεί να υπολογίσει την ψυχή, τη φόρτιση και το πάθος μιας βραδιάς που αλλάζει την ιστορία.

Έτσι, η πρόβλεψη κατέρρευσε με πάταγο, δείχνοντας ότι όσο κι αν η τεχνητή νοημοσύνη πλησιάζει την τελειότητα, το απρόβλεπτο του αθλητισμού θα παραμένει πάντα η πιο γλυκιά ανατροπή. Και ίσως, στο τέλος, αυτό είναι το πραγματικό «τρόπαιο» που μας χαρίζει το μπάσκετ: τη μαγεία του να μην ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί.



