Super Cup μπάσκετ: Η Καρδίτσα πήρε τη θέση του Παναθηναϊκού - Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Super Cup Καρδίτσα

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και ο μεγάλος τελικός Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα για το Super Cup 2025 με τον Παναθηναϊκό να μη συμμετέχει στη διοργάνωση και την Καρδίτσα να παίρνει τη θέση του.

Αναλυτικά

H εκκίνηση της σεζόν για το επαγγελματικό μπάσκετ θα γίνει για 6η χρονιά με τον θεσμό του Super Cup και για 4η σερί στο «σμαραγδένιο νησί», στην Ρόδο.

Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας και για «παρθενική» φορά στην ιστορία της, η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής χρονιάς για το επαγγελματικό μπάσκετ, ενώ παράλληλα υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Το πρόγραμμα του Super Cup 2025:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός

Κλείσιμο
Οι αγώνες του Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.


