Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Super Cup μπάσκετ: Η Καρδίτσα πήρε τη θέση του Παναθηναϊκού - Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων
Super Cup μπάσκετ: Η Καρδίτσα πήρε τη θέση του Παναθηναϊκού - Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων
Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και ο μεγάλος τελικός Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα για το Super Cup 2025 με τον Παναθηναϊκό να μη συμμετέχει στη διοργάνωση και την Καρδίτσα να παίρνει τη θέση του.
Αναλυτικά
H εκκίνηση της σεζόν για το επαγγελματικό μπάσκετ θα γίνει για 6η χρονιά με τον θεσμό του Super Cup και για 4η σερί στο «σμαραγδένιο νησί», στην Ρόδο.
Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας και για «παρθενική» φορά στην ιστορία της, η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής χρονιάς για το επαγγελματικό μπάσκετ, ενώ παράλληλα υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.
Το πρόγραμμα του Super Cup 2025:
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας
20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
20:00: Μεγάλος Τελικός
Οι αγώνες του Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Αναλυτικά
H εκκίνηση της σεζόν για το επαγγελματικό μπάσκετ θα γίνει για 6η χρονιά με τον θεσμό του Super Cup και για 4η σερί στο «σμαραγδένιο νησί», στην Ρόδο.
Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας και για «παρθενική» φορά στην ιστορία της, η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής χρονιάς για το επαγγελματικό μπάσκετ, ενώ παράλληλα υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.
Το πρόγραμμα του Super Cup 2025:
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας
20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
20:00: Μεγάλος Τελικός
Οι αγώνες του Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα