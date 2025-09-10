Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Super League 1: Ο Ζαμπάλας σφυρίζει στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός, ο Κατοίκος στο Κηφισιά - ΠΑΟ
Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της Super League 1
Στο Φάληρο και στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός θα σφυρίξει ο Ζαμπάλας, στο Λεβαδειακός-ΑΕΚ ο Παπαπέτρου και στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ ο Ευαγγέλου.
Στο «Πανθεσσαλικό» όπου θα διεξαχθεί το Κηφισιά-Παναθηναϊκός, ο Κατοίκος θα είναι ο διαιτητής, ενώ VARίστας ο Φωτιάς.
Οι διαιτητές της 3ης και 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 13/09
18:00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός: Ζαμπαλάς (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Γιαννούκας, VAR: Βεργέτης, Παπαδόπουλος)
20:00 Ατρόμητος-Άρης: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Κουκούλας)
20:00 Παναιτωλικός-Βόλος: Τζήλος (Κομισοπούλου, Βαλιώτης, 4ος Μπούτσικος, VAR: Τσιμεντερίδης, Πουλικίδης)
Κυριακή 14/09
18:00 Asteras AKTOR-ΑΕΛ: Κόκκινος (Δέλλιος, Κωνσταντίνου, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)
18:00 Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου)
20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)
21:30 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ: Ευαγγέλου (Μπουξμπάουμ, Οικονόμου, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης).
Ειδήσεις σήμερα:
«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία
Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr