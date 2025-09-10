Super League 1: Ο Ζαμπάλας σφυρίζει στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός, ο Κατοίκος στο Κηφισιά - ΠΑΟ
Super League 1: Ο Ζαμπάλας σφυρίζει στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός, ο Κατοίκος στο Κηφισιά - ΠΑΟ

Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της Super League 1

Super League 1: Ο Ζαμπάλας σφυρίζει στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός, ο Κατοίκος στο Κηφισιά - ΠΑΟ
Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 που θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. 

Στο Φάληρο και στο Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός θα σφυρίξει ο Ζαμπάλας, στο Λεβαδειακός-ΑΕΚ ο Παπαπέτρου και στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ ο Ευαγγέλου. 

Στο «Πανθεσσαλικό» όπου θα διεξαχθεί το Κηφισιά-Παναθηναϊκός, ο Κατοίκος θα είναι ο διαιτητής, ενώ VARίστας ο Φωτιάς.

Οι διαιτητές της 3ης και 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 13/09

18:00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός: Ζαμπαλάς (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Γιαννούκας, VAR: Βεργέτης, Παπαδόπουλος)

20:00 Ατρόμητος-Άρης: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Κουκούλας)

20:00 Παναιτωλικός-Βόλος: Τζήλος (Κομισοπούλου, Βαλιώτης, 4ος Μπούτσικος, VAR: Τσιμεντερίδης, Πουλικίδης)

Κυριακή 14/09

18:00 Asteras AKTOR-ΑΕΛ: Κόκκινος (Δέλλιος, Κωνσταντίνου, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)

18:00 Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου)

20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)

21:30 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ: Ευαγγέλου (Μπουξμπάουμ, Οικονόμου, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης).

