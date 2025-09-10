Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Η Μπενφίκα αρνήθηκε πρόταση άνω των 50 εκατ. για τον Παυλίδη
Ο οικονομικός διευθυντής της πορτογαλικής ομάδας αποκάλυψε τη συγκεκριμένη εξέλιξη χωρίς να αναφέρει την ομάδα που κατέθεσε την πρόταση
Πέρσι τέτοια εποχή ο Βαγγέλης Παυλίδης βίωνε κλίμα αμφισβήτησης στη Λισαβόνα καθώς η ομάδα του είχε πληρώσει 25 εκατομμύρια ευρώ στην Άλκμααρ αλλά τα γκολ που περίμεναν οι οπαδοί των Λουζιτανών δεν... ερχόταν.
Λίγους μήνες αργότερα ο Θεσσαλονικιός επιθετικός αποτελεί το Α και το Ω στην επίθεση της Μπενφίκα, γεγονός που αποδεικνύεται και από την αποκάλυψη που έκανε ο οικονομικός διευθυντής του συλλόγου Νούνο Καταρίνο.
Ο παράγοντας της Μπενφίκα σε δηλώσεις του που έγιναν πρώτο θέμα στα πορτογαλικά ΜΜΕ επιβεβαίωσε την πληροφορία που ήθελε τον σύλλογο να αρνείται τα 50 και πλέον εκατομμύρια ευρώ από ξένο σύλλογο (όλοι υποθέτουν ότι ήταν από την Premier League), το οποίο θα ήταν και το ρεκόρ της φετινής χρονιάς καθώς θα ξεπερνούσε τα 50 εκατ. που δόθηκαν από την Ρεάλ για τον αριστερό μπακ Καρέρας.
«Υπήρξε πρόταση, αλλά θα αφήσω τον πρόεδρο να μιλήσει γι’ αυτό, αν το θελήσει. Ήταν σημαντική, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη πώληση της αγοράς. Την τελευταία ημέρα, όμως, δεν είχε νόημα. Το ρόστερ είχε κλείσει», εξήγησε ο Καταρίνο.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Παυλίδης έχει ρήτρα 100 εκατομμυρίων και στη Μπενφίκα θεωρούν ότι αν επαναλάβει τα περσινά του κατορθώματα πολύ εύκολα το επόμενο καλοκαίρι θα μπορέσει να... απαιτήσει τα συγκεκριμένα χρήματα.
