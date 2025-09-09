ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας»
SPORTS
ΚΑΕ ΠΑΟΚ Αριστοτέλης Μυστακίδης

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας τόσο από την πλευρά της, όσο και από εκείνη του Αριστοτέλη Μυστακίδη

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας»
8 ΣΧΟΛΙΑ
Όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές.

O ΠΑΟΚ είχε στείλει στους εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Αυτό ανακοινώθηκε και επίσημα από την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ενώ πλέον απομένει η αποστολή του «letter of intent» προς την ίδια, για να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Ανακοίνωση-ενημέρωση ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας, τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από την πλευρά του κ.Μυστακίδη.
Αναμένεται πλέον η αποστολή του “letter of intent” προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας».

Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός

«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης