Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας»
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας»
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας τόσο από την πλευρά της, όσο και από εκείνη του Αριστοτέλη Μυστακίδη
Όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές.
O ΠΑΟΚ είχε στείλει στους εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων.
Αυτό ανακοινώθηκε και επίσημα από την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ενώ πλέον απομένει η αποστολή του «letter of intent» προς την ίδια, για να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«Ανακοίνωση-ενημέρωση ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας, τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από την πλευρά του κ.Μυστακίδη.
Αναμένεται πλέον η αποστολή του “letter of intent” προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
O ΠΑΟΚ είχε στείλει στους εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη το έγγραφο εμπιστευτικότητας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων.
Αυτό ανακοινώθηκε και επίσημα από την ανακοίνωση της ΚΑΕ, ενώ πλέον απομένει η αποστολή του «letter of intent» προς την ίδια, για να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«Ανακοίνωση-ενημέρωση ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ό,τι σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του εγγράφου εμπιστευτικότητας, τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από την πλευρά του κ.Μυστακίδη.
Αναμένεται πλέον η αποστολή του “letter of intent” προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα