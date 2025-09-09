Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στον Βόλο το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στο Πανθεσσαλικό του Βόλου θα διεξαχθεί το Κηφισιά - Παναθηναϊκός για την 3η ημέρα της Stoiximan Super League 1.Η Κηφισιά δεν κατέστη δυνατό να βρει έδρα εντός Αττικής και έτσι την απόφαση για την ημέρα και τον γήπεδο πήρε η Super League.Αρχικά η Κηφισιά πρότεινε την λύση του AEL FC Arena στη Λάρισα, ο Παναθηναϊκός αντιπρότεινε το Πανθεσσαλικό του Βόλου και αφού υπήρξε συμφωνία «κλείδωσε».