Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στον Βόλο το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά
Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στον Βόλο το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά
Η ΠΑΕ Κηφισιά δεν έχει έδρα για να φιλοξενήσει τον αγώνα στην Αττική και η Super League αποφάσισε να διεξαχθεί στον Βόλο
Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στο Πανθεσσαλικό του Βόλου θα διεξαχθεί το Κηφισιά - Παναθηναϊκός για την 3η ημέρα της Stoiximan Super League 1.
Η Κηφισιά δεν κατέστη δυνατό να βρει έδρα εντός Αττικής και έτσι την απόφαση για την ημέρα και τον γήπεδο πήρε η Super League.
Αρχικά η Κηφισιά πρότεινε την λύση του AEL FC Arena στη Λάρισα, ο Παναθηναϊκός αντιπρότεινε το Πανθεσσαλικό του Βόλου και αφού υπήρξε συμφωνία «κλείδωσε».
Ειδήσεις σήμερα:
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Ιατροδικαστική Πάτρας: Νέα υπόθεση που θυμίζει Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου - Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών
Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη
Η Κηφισιά δεν κατέστη δυνατό να βρει έδρα εντός Αττικής και έτσι την απόφαση για την ημέρα και τον γήπεδο πήρε η Super League.
Αρχικά η Κηφισιά πρότεινε την λύση του AEL FC Arena στη Λάρισα, ο Παναθηναϊκός αντιπρότεινε το Πανθεσσαλικό του Βόλου και αφού υπήρξε συμφωνία «κλείδωσε».
Ειδήσεις σήμερα:
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Ιατροδικαστική Πάτρας: Νέα υπόθεση που θυμίζει Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου - Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών
Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα