Basket League: Τζάμπολ στις 4-5 Οκτωβρίου, χωρίς play-in το νέο πρωτάθλημα
Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 13 ομάδες
Στις 4 και 5 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα η Stoiximan Basket League της περιόδου 2025-26.
Στο νέο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν 13 ομάδες και θα υποβιβαστεί η τελευταία της βαθμολογίας. Από φέτος καταργούνται τα play-in.
Οι οκτώ πρώτες ομάδες της κανονικής περιόδου θ' αγωνιστούν στα playoffs. Εκεί θα παίξει ο 1ος με τον 8ο, ο 2ος με τον 7ο, ο 3ος με τον 6ο και ο 4ος με τον 5ο.
Τα προημιτελικά και τα ημιτελικά θα κρίνονται σε σειρές best-of-three και οι τελικοί στα πέντε παιχνίδια
Οι 13 ομάδες είναι οι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, Προμηθέας, Πανιώνιος, Ηρακλής, Καρδίτσα, Μαρούσι, Περιστέρι, Κολοσσός, Μύκονος.
