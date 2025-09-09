Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Επιστολή Βελιγραδίου κατά Euroleague για την έδρα του Final Four: «Οι μέτοχοι δεν έλαβαν τα ακριβή στοιχεία της πρότασής μας» - Προς αναβολή η ψηφοφορία
Βελιγράδι και Αθήνα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους για τη διεξαγωγή του Final 4 της Euroleague το 2026, με τους Σέρβους να διαμαρτύρονται ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους μετόχους για την υποψηφιότητά τους δεν ήταν ακριβείς
Οι αποφάσεις για το Final Four της EuroLeague αναμένεται να παρθούν το πρωί της Τετάρτης (10/9), με την Αθήνα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, να παρουσιάζεται σα φαβορί, κερδίζοντας την κούρσα σε σχέση με το Βελιγράδι.
Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας διαμαρτυρήθηκε μέσω επιστολής προς τις ομάδες-μετόχους, τονίζοντας πως τα στοιχεία που δόθηκαν σχετικά με την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου δεν ήταν ακριβή.
Και πως παρουσιάστηκε μάλιστα ότι το Βελιγράδι δίνει για τη διεξαγωγή του Final Four στη Σερβία περίπου 2.6 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με την Αθήνα.
Ωστόσο αυτή η διαφορά είναι πολύ μικρότερη, με την απόκλιση να είναι κάπου στις 900 χιλιάδες, όπως αναφέρεται αλλά αυτή η διαφορά μπορεί να καλυφθεί μέσω των σουιτών του γηπέδου.
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η ψηφοφορία αναμένεται να αναβληθεί.
Αναλυτικά η επιστολή των Σέρβων:
«Αφού λάβαμε την παρουσίαση που δόθηκε στα σωματεία μέσω email, μείναμε κάπως έκπληκτοι, καθώς δεν περιλάμβανε ακριβή δεδομένα και στοιχεία από την επίσημη προσφορά μας, μαζί με εξηγήσεις που μας είναι άγνωστες.
Για χάρη της διαφάνειας στη διαδικασία αυτή, σας αποστέλλουμε, μαζί με αυτήν την επιστολή και το email, την επίσημη παρουσίαση και προσφορά του Βελιγραδίου και της Σερβίας, καθώς και την έκδοση που έχετε ήδη λάβει από τη διοίκηση της EuroLeague.
Ο μοναδικός μας στόχος είναι η πλήρης διαφάνεια και τα ίσα δικαιώματα ώστε να παραμείνουμε δίκαιος ανταγωνιστής στη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Final Four.
Πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει αυτό το δικαίωμα μέσα από τη δουλειά μας, τη συμπεριφορά μας, τον επαγγελματισμό μας και τη δυνατή συνεργασία μας.
Αν, μετά την αξιολόγηση όλων των πληροφοριών και των προσφορών που έχουμε καταθέσει, η απόφαση είναι να απονεμηθεί το Final Four σε άλλη πόλη, θα απευθύνουμε με σεβασμό τα συγχαρητήριά μας στον νικητή».
Εκτός από την επιστολή των Σέρβων, υπάρχει και ζήτημα σχετικά με τη διαμεσολαβήτρια εταιρεία, που σύμφωνα με την EuroLeague βοήθησε στη συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση.
Θυμίζουμε πως η απόφαση ήταν να παρθεί τον περασμένο Ιούλιο. Όμως οι ομάδες-μέτοχοι είχαν πάρει την απόφαση για αναβολή, μετά από νέα βελτιωμένη πρόταση του Βελιγραδίου και μετακίνησαν τη νέα ψηφοφορία για τον Σεπτέμβριο.
