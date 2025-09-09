Επιστολή Βελιγραδίου κατά Euroleague για την έδρα του Final Four: «Οι μέτοχοι δεν έλαβαν τα ακριβή στοιχεία της πρότασής μας» - Προς αναβολή η ψηφοφορία

Βελιγράδι και Αθήνα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους για τη διεξαγωγή του Final 4 της Euroleague το 2026, με τους Σέρβους να διαμαρτύρονται ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους μετόχους για την υποψηφιότητά τους δεν ήταν ακριβείς