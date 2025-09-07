Με αφετηρία το 1977 και με προορισμό το αύριο, έχει γίνει σημείο αναφοράς στον χώρο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η μεγάλη «μάχη» της Ελλάδας με το Ισραήλ και τα προκριματικά του Μουντιάλ
Στις 21.45 η μάχη της Εθνικής για μια θέση στα προημιτελικά του Eurobasket
Δεύτερη «φουρνιά» του γύρου των «16» του Eurobasket 2025 σήμερα, με την Εθνική Ελλάδος να μπαίνει στο παρκέ κόντρα στο Ισραήλ για να διεκδικήσει μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει το Ισραήλ στις 21:45 στον τελευταίο χρονικά αγώνα της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης και το παιχνίδι της μεταδίδεται τόσο από το NovaSports Prime όσο και από την ΕΡΤ1.
Νωρίτερα, η Πολωνία κοντράρεται με την Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 12:00 με το ματς να μεταδίδεται από το NovaSports Start, η Γαλλία παίζει κόντρα στην Γεωργία στις 15:15 με το παιχνίδι να καλύπτεται από NovaSports Start και ΕΡΤ1 ενώ η Ιταλία παίζει κόντρα στην Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς στις 18:30 (NovaSports Start).
Από κει και πέρα υπάρχει πλειάδα αγώνων και στο ποδόσφαιρο για τα προκριματικά του Μουντιάλ στην Ευρώπη, με την αναμέτρηση που ξεχωρίζει να είναι εκείνη της Ισπανίας με την Τουρκία.
Την... τιμητική του έχει και το τένις, αφού στις 21:00 είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός του US OPEN στους άνδρες ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ. Το ματς μεταδίδεται από το Eurosport 1.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
12:00 Πολωνία - Βοσνία Ερζεγοβίνη, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start)
15:15 Γαλλία - Γεωργία, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start/ΕΡΤ1)
18:30 Ιταλία - Σλοβενία, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start)
21:00 Γιανίκ Σίνερ - Κάρλος Αλκαράθ, US OPEN Final (Eurosport 1)
21:45 Ελλάδα - Ισραήλ, Eurobasket φάση των «16» (NovaSports Start, ΕΡΤ1)
