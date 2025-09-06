Super League 1: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, την Τρίτη θα οριστεί το Κηφισιά - Παναθηναϊκός
Super League 1: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, την Τρίτη θα οριστεί το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Το Σάββατο (13/9) το Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός και την Κυριακή το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ και το Λεβαδειακός - ΑΕΚ

Super League 1: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, την Τρίτη θα οριστεί το Κηφισιά - Παναθηναϊκός
Ανακοινώθηκε από τη Super League το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 που θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. 

Το μοναδικό παιχνίδι που δεν ορίστηκε είναι αυτό της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Η Κηφισιά δεν έχει διαθέσιμο γήπεδο και για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει την Τρίτη το ΔΣ της Λίγκας. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής 
Σάββατο 13/9
18:00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός
20:00 Παναιτωλικός-Βόλος 
20:00 Ατρόμητος -ΟΦΗ 
Κυριακή 14/9
18:00 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ
20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ 
21:30 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 


