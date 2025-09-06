Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Super League 1: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, την Τρίτη θα οριστεί το Κηφισιά - Παναθηναϊκός
Το Σάββατο (13/9) το Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός και την Κυριακή το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ και το Λεβαδειακός - ΑΕΚ
Ανακοινώθηκε από τη Super League το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 που θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.
Το μοναδικό παιχνίδι που δεν ορίστηκε είναι αυτό της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Η Κηφισιά δεν έχει διαθέσιμο γήπεδο και για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει την Τρίτη το ΔΣ της Λίγκας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 13/9
18:00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός
20:00 Παναιτωλικός-Βόλος
20:00 Ατρόμητος -ΟΦΗ
Κυριακή 14/9
18:00 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ
20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ
21:30 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
Πρόγραμμα της 3ης αγ. του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Super League που έχει συγκληθεί για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις15:30.#slgr #stoiximansuperleague #MD3 #stoiximan #football… pic.twitter.com/CuxGQLW6DY— Super League Greece (@Super_League_GR) September 6, 2025
