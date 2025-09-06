Ο τρομακτικός Γιάννης με το τρομακτικό αυτοκίνητό του
Ο τρομακτικός Γιάννης με το τρομακτικό αυτοκίνητό του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική Ελλάδας σε μια ιστορική νίκη απέναντι στην Ισπανία στο EuroBasket 2025, βάζοντας τέλος σε μια δεκαετία κυριαρχίας της «φούρια ρόχα».

Ο τρομακτικός Γιάννης με το τρομακτικό αυτοκίνητό του

Με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ο Greek Freak απέδειξε ότι είναι ο απόλυτος ηγέτης αυτής της ομάδας, τρομάζοντας τους αντιπάλους με την ενέργεια και την αποφασιστικότητά του. Η FIBA δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει «πιο τρομακτικό από ποτέ», καθώς οι αριθμοί του μαρτυρούν παίκτη σε ασύλληπτη φόρμα, ικανό να αλλάξει μόνος του τις ισορροπίες μιας διοργάνωσης.


