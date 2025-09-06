Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο τρομακτικός Γιάννης με το τρομακτικό αυτοκίνητό του
Ο τρομακτικός Γιάννης με το τρομακτικό αυτοκίνητό του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική Ελλάδας σε μια ιστορική νίκη απέναντι στην Ισπανία στο EuroBasket 2025, βάζοντας τέλος σε μια δεκαετία κυριαρχίας της «φούρια ρόχα».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική Ελλάδας σε μια ιστορική νίκη απέναντι στην Ισπανία στο EuroBasket 2025, βάζοντας τέλος σε μια δεκαετία κυριαρχίας της «φούρια ρόχα».
Με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ο Greek Freak απέδειξε ότι είναι ο απόλυτος ηγέτης αυτής της ομάδας, τρομάζοντας τους αντιπάλους με την ενέργεια και την αποφασιστικότητά του. Η FIBA δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει «πιο τρομακτικό από ποτέ», καθώς οι αριθμοί του μαρτυρούν παίκτη σε ασύλληπτη φόρμα, ικανό να αλλάξει μόνος του τις ισορροπίες μιας διοργάνωσης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα