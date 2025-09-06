Μουντιάλ 2026: Πεντάρα για την Ιταλία στο ντεμπούτο του Γκατούζο - Νίκες για Γαλλία, Ελβετία, Ισλανδία και Ισραήλ, δείτε τα γκολ

Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η Γαλλία επικράτησε με 2-0 της Ουκρανίας, η Ιταλία διέλυσε 5-0 την Εσθονία και «τρέχει» να καλύψει το χαμένο έδαφος - «Αυτοκτόνησε» η Σουηδία, 2-2 στη Σλοβενία - «Διπλά» για Κροατία και Τσεχία
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο 4ο όμιλο η Γαλλία που επικράτησε άνετα με 2-0 της Ουκρανίας, ενώ στο Μπέργκαμο η Ιταλία διέλυσε με 5-0 την Εσθονία στο ντεμπούτο του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της σκουάντρα ατζούρα στον 9ο όμιλο. Οι Τσεχία και Κροατία πήραν σημαντικές εκτός έδρας νίκες στον 12ο όμιλο κόντρα σε Μαυροβούνιο (2-0) και Νησιά Φερόε (1-0) αντίστοιχα ενώ στον 2ο όμιλο η Ελβετία θριάμβευσε με 4-0 του Κοσόβου (όλα τα γκολ στο πρώτο μέρος) και ανέβηκε με το καλημέρα στην κορυφή εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία (2-2) της Σλοβενίας με την Σουηδία.
«Αυτόχειρας» η Σουηδία στη Λιουμπλιάνα, αναγκάστηκε να μείνει στο 2-2 με τη Σλοβενία του βασικού Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού και έκανε... σεφτέ στις απώλειες. Μάλιστα, οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν δις με Ελάνγκα (18') και Αγιάρι (73') αλλά οι Σλοβένοι βρήκαν ισάριθμες απαντήσεις με Λόβριτς (46') και Βιπότνικ (90') και άρπαξαν τον βαθμό.
Αποτελέσματα
Σλοβενία - Σουηδία 2-2
Ελβετία - Κόσοβο 4-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)
Ελβετία 3
Σλοβενία 1
Σουηδία 1
Κόσοβο 0
Επόμενη αγωνιστική (8/9)
Ελβετία - Σλοβενία
Κόσοβο - Σουηδία
Πάρτι έστησε στο Ρέικιαβικ η Ισλανδία, που επίσης έκανε «ποδαρικό» στα προκριματικά. «Σκόρπισε» με πεντάρα (5-0) το Αζερμπαϊτζάν και προχώρησε σε σημαντικότατο βήμα για τη δεύτερη θέση. Βασικός αγωνίστηκε ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηνϊκού, ενώ τα γκολ πέτυχαν οι Πάλσον , Γιοχάνεσον (x2), Γκούντμουνσον και Χλίνσον.
Αποτελέσματα
Ισλανδία - Αζερμπαϊτζάν 5-0
Ουκρανία - Γαλλία 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)
Ισλανδία 3
Γαλλία 3
Ουκρανία 0
Αζερμπαϊτζάν 0
Επόμενη αγωνιστική (9/9)
Γαλλία - Ισλανδία
Αζερμπαϊτζάν - Ουκρανία
Στο άλλο ματς, το Ισραήλ επικράτησε εκτός έδρας της Μολδαβίας με 4-0. Το σκορ άνοιξε στο 15' ο Πέρετζ, με τον Σόλομον να διπλασιάζει τα τέρματα για την ομάδα του στο 35'. Άλλα δύο γκολ από τους Ισραηλινούς στο β' μέρος με τους Μπαρίμπο και Γκλουκχ υπέγραψαν το τελικό σκορ και έφτασαν τους 9 βαθμούς, τρεις περισσότερους από την Ιταλία.
Αποτελέσματα
Μολδαβία - Ισραήλ 0-4
Ιταλία - Εσθονία 5-0
Ρεπό: Νορβηγία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Νορβηγία 12
Ισραήλ 9
Ιταλία 6 -3αγ.
Εσθονία 3 -4αγ.
Μολδαβία 0
Επόμενη αγωνιστική (8/9)
Ισραήλ - Ιταλία
Νορβηγία - Μολδαβία
Στο άλλο παιχνίδι, η Κροατία αρκέστηκε στο 1-0 επί των Νήσων Φερόε. Το μοναδικό γκολ του ματς, στο οποίο φυσικά υπερείχαν οι Κροάτες, σημείωσε στο 31ο λεπτό ο Κράμαριτς.
Αποτελέσματα
Νησιά Φαρόε - Κροατία 0-1
Μαυροβούνιο - Τσεχία 0-2
Ρεπό: Γιβραλτάρ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Τσεχία 12 -5αγ.
Κροατία 9 -3αγ.
Μαυροβούνιο 6
Νησιά Φαρόε 3
Γιβραλτάρ 0
Επόμενη αγωνιστική (8/9)
Κροατία - Μαυροβούνιο
Γιβραλτάρ - Νήσοι Φερόες
