Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Αυτή είναι η επιστολή προς την EuroLeague για την έδρα του Final-4 του 2026»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία μάλιστα δημοσίευσε αυτούσια την επιστολή που έστειλε στον Παούλιους Μοτιεγιούνας, τον CEO της EuroLeague, στις 3 Σεπτεμβρίου. Εκεί θέτει 12 ερωτήματα, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τις υποψηφιότητες του Final Four και ειδικά αυτή της Αθήνας.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός



«Σε απάντηση αναληθών και παραπλανητικών δημοσιευμάτων που φέρουν την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να αντιτίθεται άκριτα στη διεξαγωγή του Final Four 2026 της Αθήνας στη Euroleague, δηλώνουμε τα εξής:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ήταν, είναι και θα είναι αδιαπραγμάτευτη στις αρχές της. Η διαφάνεια είναι μια απ’ αυτές.

Γι΄ αυτό τον λόγο και εν όψει της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ευρωλίγκας της 10/9 αποστείλαμε στις 3/9 επιστολή προς τον CEO της Euroleague κ. Motejunas, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Euroleague κ. Bodiroga και τα μέλη του Δ.Σ., ζητώντας στοιχεία και διευκρινίσεις για θέματα στη διαχείριση των υποψηφιοτήτων για το Final Four 2026 που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.

Δυστυχώς, όπως συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση, κάποιοι επιλέγουν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα όπως τους εξυπηρετεί, για να ρίξουν ακόμα περισσότερο νερό στον μύλο της τοξικότητας που συντηρούν εδώ και πολλά χρόνια.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προς τον CEO της Euroleague, που έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Paulius,

Θέμα: FINAL FOUR 2026

Ενόψει της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 10.09.2025 και σε συνέχεια των πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν στις Ομάδες κατά τη συνάντηση της 23.07.2025, για λόγους πλήρους διαφάνειας και προκειμένου οι Ομάδες να έχουν πλήρη εικόνα πριν λάβουν απόφαση σχετικά με το Final Four του 2026, θα εκτιμούσαμε τις απαντήσεις σoυ στα εξής ερωτήματα:

1. Γιατί κρίθηκε αναγκαίο η Euroleague να αναθέσει σε έναν διαμεσολαβητή να προσεγγίσει την Ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσει προσφορά για το Final Four της Αθήνας 2026; Είναι σύνηθες η Euroleague να χρησιμοποιεί τέτοιους διαμεσολαβητές για τις υποψηφιότητες του Final Four;

2. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η KINGBET MEDIA ως κατάλληλος και αρμόδιος φορέας για να διαμεσολαβήσει μεταξύ Euroleague και Ελληνικής Κυβέρνησης; Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η KINGBET MEDIA δραστηριοποιείται εδώ και 17 χρόνια στους τομείς της παραγωγής igaming και του περιεχομένου αθλητικού στοιχήματος και είναι διαχειρίστρια της ιστοσελίδας στοιχηματικής ενημέρωσης kingbet.net. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πιθανή εμπλοκή της εταιρείας ως διαμεσολαβητής για χορηγίες ή εκδηλώσεις, για τα οποία προσλήφθηκε από την Euroleague.

3. Η KINGBET MEDIA προσέγγισε την Euroleague προσφέροντας τις υπηρεσίες της ή η Euroleague αναζήτησε την εμπλοκή της; Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με την υποψηφιότητα της Αθήνας για το Final Four 2026, τα μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης και άλλοι δημόσιοι αξιωματούχοι ουδέποτε ανέφεραν την ύπαρξη ενδιάμεσου τρίτου στη διαδικασία υποψηφιότητας.

4. Υποβλήθηκε η KINGBET MEDIA από την Euroleague σε διαδικασία δέουσας επιμέλειας («due diligence»), -μεταξύ άλλων- αναφορικά με την ακεραιότητα, τη φήμη, το συναλλακτικό παρελθόν και τις επιχειρησιακές της δυνατότητες να παρέχει τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε;

5. Υπεγράφη σύμβαση μεταξύ KINGBET MEDIA και Euroleague; Αν ναι, παρακαλούμε να μας στείλετε αντίγραφο.

6. Ποιες ακριβώς υπηρεσίες προσέφερε η KINGBET MEDIA προς την Euroleague σχετικά με την προσφορά που υπέβαλε η Ελληνική Κυβέρνηση για το Final Four 2026;

7. Το ποσό των 400.000 ευρώ για τις υπηρεσίες της KINGBET MEDIA είναι μάλλον υπερβολικό και παράλογο με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Παρακαλούμε εξηγήστε.

8. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε αντίγραφα των συμβάσεων που υπέγραψε η Euroleague με την KINGBET MEDIA και τη ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) σχετικά με τη χορηγία της τελευταίας.

9. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε αντίγραφα όλων των συμβάσεων που υπεγράφησαν για τη χορηγία του Final Four στο Άμπου Ντάμπι.

10. Παρακαλούμε να μας δώσετε αναλυτικά στοιχεία των εκτιμώμενων εσόδων και εξόδων που συνδέονται τόσο με την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου όσο και με της Αθήνας, ώστε να γίνει πιο ακριβής σύγκριση των ποσών που παρουσιάστηκαν. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν τα έξοδα που αφορούν την Αθήνα περιλαμβάνουν αμοιβή για τη χρήση του Σταδίου ΟΑΚΑ.

11. Ισχύει ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Euroleague Head Coaches Board, κ. Goran Sasic, εμπλέκεται στην προώθηση της υποψηφιότητας της Αθήνας για το Final Four 2026, επικοινωνώντας με ομάδες προκειμένου να συζητήσει τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις τους απέναντι στην υποψηφιότητα της Αθήνας;

12. Εάν ναι:

α) Ο κ. Sasic ενεργεί ατομικά ή υπό την ιδιότητά του ως Εκτελεστικός Διευθυντής του EHCB;

β) Η εμπλοκή του κ. Sasic σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση του Σταδίου ΟΑΚΑ στο EHCB για το συνέδριό τους το 2025;

Αναμένουμε τα σχόλιά σας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν την επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Η διοίκηση της Ευρωλίγκας στα ερωτήματά μας δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση, θυμίζοντας πρακτικές του παρελθόντος που θεωρούσαμε ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».



