Εθνική ποδοσφαίρου: Με Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη η ενδεκάδα της Ελλάδας κόντρα στη Λευκορωσία
Η Ελλάδα αρχίζει το ταξίδι της με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ
Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αρχίζει στις 21:45 το ταξίδι της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Πρώτος αντίπαλος στο δρόμο για τις ΗΠΑ είναι η Λευκορωσία την οποία φιλοξενεί στο Καραϊσκάκη εκεί όπου τη Δευτέρα θα παίξει και με τη Δανία.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει όλους παίκτες του ετοιμοπόλεμους και ο ομοσπονδιακός τεχνικός γνωστοποίησε πριν από λίγη ώρα τις επιλογές του για την πρεμιέρα.
Στο τέρμα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Κώστας Τσιμίκας και στο δεξί ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Στο κέντρο της άμυνας είναι ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.
Μπροστά τους είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Χρήστος Ζαφείρης και σε ρόλο 10αριου ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας. Στα εξτρέμ είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χρήστος Τζόλης και προωθημένος ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Η ενδεκάδα
Τζολάκης, Tσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.
Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης
