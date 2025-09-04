Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τη μάχη της Ελλάδας με την Ισπανία και τα ματς για τα Προκριματικά του Μουντιάλ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τη μάχη της Ελλάδας με την Ισπανία και τα ματς για τα Προκριματικά του Μουντιάλ
Ισπανία και Γερμανία τίθενται αντιμέτωπες με Βουλγαρία και Γερμανία αντίστοιχα στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της ημέρας
Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Ισπανία στο Eurobasket 2025. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Λεμεσό στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και το Nova Sports Start.
Η Ελλάδα, που βρίσκεται στην κορυφή του Γ’ ομίλου με σκορ 3-1, θέλει τη νίκη ώστε να εξασφαλίσει την πρωτιά και να έχει ευκολότερο έργο στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Μετά την ήττα από τη Βοσνία (77-80) η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη αναμένεται να δώσει ένα παραπάνω κίνητρο και ψυχολογία στην ομάδα.
Στο ποδόσφαιρο, έχουμε σέντρα και στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με τις Ισπανία και Γερμανία να τίθενται αντιμέτωπες με Βουλγαρία και Γερμανία αντίστοιχα.
13:00 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:00 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00 Novasports 4HD Γαλλία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30 ΕΡΤ2 ΗΠΑ – Τουρκία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
17:00 Novasports 2HD Καζακστάν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025
18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15 Novasports Start Ιταλία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
19:00 Novasports Prime Γεωργία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30 ΕΡΤ1-Novasports Start Ισπανία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:45 Novasports 6HD Λουξεμβούργο – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 5HD Λιχτενστάιν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 3HD Σλοβακία – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 2HD Ολλανδία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 1HD Βουλγαρία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers 2025
