Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη λίστα για το Champions League - Εκτός Μάνσα, Γιαζίτζι και Καμπελά
Ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ Μάνσα, ο Καμπελά και ο Γιαζίτζι εκτός λίστας των ερυθρολεύκων
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα, με την οποία θα αγωνιστεί στη League Phase του Champions League. Η μεταγραφή τελευταίας στιγμής, ο Ντάνιελ Ποντένσε μπήκε στη λίστα.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός τους, Μάνσα, Καμπελά και Γιαζίτζι.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή στους ομίλους του UEFA Champions League:
Ποντένσε
Ζέλσον Μαρτίνς
Μπιανκόν
Ροντινέι
Ελ Καμπί
Γκαρθία
Έσε
Καλογερόπουλος
Τσικίνιο
Κοστίνια
Μπρούνο
