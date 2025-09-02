Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη λίστα για το Champions League - Εκτός Μάνσα, Γιαζίτζι και Καμπελά
Ολυμπιακός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Champions League

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη λίστα για το Champions League - Εκτός Μάνσα, Γιαζίτζι και Καμπελά

Ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ Μάνσα, ο Καμπελά και ο Γιαζίτζι εκτός λίστας των ερυθρολεύκων

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη λίστα για το Champions League - Εκτός Μάνσα, Γιαζίτζι και Καμπελά
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα, με την οποία θα αγωνιστεί στη League Phase του Champions League. Η μεταγραφή τελευταίας στιγμής, ο Ντάνιελ Ποντένσε μπήκε στη λίστα. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός τους, Μάνσα, Καμπελά και Γιαζίτζι.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή στους ομίλους του UEFA Champions League:

Ποντένσε
Ζέλσον Μαρτίνς
Μπιανκόν
Ροντινέι
Ελ Καμπί
Γκαρθία
Έσε
Καλογερόπουλος
Τσικίνιο
Κοστίνια
Μπρούνο
Ορτέγα
Πασχαλάκης
Πιρόλα
Ρέτσος
Ντιόγκο Νασιμέντο
Σιπιόνι
Στρεφέτσα
Ταρέμι
Τζολάκης
Γιάρεμτσουκ
Μουζακίτης (λίστα Β'΄-Ακαδημία)
Λιατσικούρας (λίστα Β' - Ακαδημία)
Πνευμονίδης (λίστα Β' - Ακαδημία)

Η υπόλοιπη λίστα Β' αναμένεται να δηλωθεί προσεχώς


