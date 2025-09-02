ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών»
Επίσημο το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος συναντήθηκε με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη σήμερα, Τρίτη (2/9), με θέμα συζήτησης την εμπλοκή του στην ΚΑΕ του «δικεφάλου».
Εκεί οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ.
Η συνάντηση των δύο πλευρών έγινε σε πολύ καλό κλίμα και το μόνο που απομένει πλέον είναι να ξεκαθαριστεί πότε θα είναι έτοιμο το σύμφωνο εμπιστευτικότητας, ώστε να ξεκινήσουν εκ νέου συζητήσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο καταξιωμένος επιχειρηματίας τον Ιούλιο είχε κάνει πρόταση για την κατασκευή της νέας Τούμπας.
H ανακοίνωση
«Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».
Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων».
