Συγκινημένος ο Ποντένσε στο μουσείο του Ολυμπιακού: «Επέστρεψα ξανά σπίτι μου, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» - Βίντεο
Ο Πορτογάλος επισκέφθηκε το μουσείο του Ολυμπιακού και συγκινημένος διηγήθηκε το πως έζησε τον τελικό του Conference League το 2024 και την κατάκτηση του από τους ερυθρόλευκους
Η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έφτασε τη Δευτέρα το βράδυ στο αεροδρόμιο κάτω από πανζουρλισμό των οπαδών του Ολυμπιακού που συγκεντρώθηκαν για να τον αποθεώσουν.
Την Τρίτη ο Πορτογάλος παρουσιάστηκε από τους ερυθρόλευκους και επισκέφθηκε το νέο μουσείο της ομάδας, συγκινημένος παρακολούθησε το βίντεο της κατάκτησης του Conference League το 2024.
Η ομάδα δημοσίευσε τις στιγμές με τον Ποντένσε να διηγείται όσα έζησε στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας.
Τα λόγια του Ποντένσε
«Όταν είχα επιστρέψει το 2023 είχα υποσχεθεί να βοηθήσω να πάμε τον Ολυμπιακό ακόμα πιο ψηλά. Το 2024 το όνειρο τρελό έγινε πραγματικότητα.
Ζήσαμε μαζί θρυλικές στιγμές που θα είναι για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μου. Κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού!
Τώρα επιστρέφω ξανά στο σπίτι μου, στο λιμάνι μας συνεχίζοντας να ονειρεύομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για τον Ολυμπιακό μας. Ανυπομονώ για όσα έρχονται».
Daniel Podence returns to Olympiacos! 🔴⚪️❤️— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025
🎞📌 Filmed in the new Olympiacos Museum at Karaiskakis Stadium#OlympiacosFC pic.twitter.com/PsexxGlYa0
