Την Τετάρτη η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, για πρώτη φορά ηλεκτρονικά
Στη League Phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εισάγει την ηλεκτρονική κλήρωση σε διοργάνωσή της και συγκεκριμένα στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρόκειται για μια καινοτόμο διαδικασία που εναρμονίζεται πλήρως με το ανανεωμένο φορμάτ της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη (12:00), σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
H ΕΠΟ αξιοποιώντας στο έπακρο τις τεχνολογικές δυνατότητες και τα εργαλεία που παρέχουν, τα οποία εγγυώνται αξιοπιστία, διαφάνεια και απόλυτη εγκυρότητα, θα διενεργήσει ηλεκτρονικά την κλήρωση για τον καταρτισμό του αγωνιστικού προγράμματος της League Phase του νέου Κυπέλλου Ελλάδας. Καλεσμένοι στην κλήρωση για τον καταρτισμό του προγράμματος στην League Phase θα είναι οι αθλητικοί διευθυντές της Εθνικής Ομάδας, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ενώ την παρουσίασή της θα κάνει η δημοσιογράφος Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Η ηλεκτρονική κλήρωση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού, που φέρνει το ελληνικό ποδόσφαιρο πιο κοντά στις απαιτήσεις της εποχής και ενισχύει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων μέσα από απόλυτη διαφάνεια.
Υπενθυμίζεται ότι, με την ολοκλήρωση των αγώνων του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας, καθορίστηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για τις 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase, βάσει των οποίων θα καταρτιστεί το αγωνιστικό πρόγραμμα. Αναλυτικά:
1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ
3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea
4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω
5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό
Στη League Phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας, και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).
