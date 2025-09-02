Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Πόντενσε
SPORTS
Ολυμπιακός Ντανιέλ Ποντένσε Αλ Σαμπάμπ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Πόντενσε

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Πορτογάλου εξτρέμ από την Αλ Σαμπάμπ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Πόντενσε
1 ΣΧΟΛΙΟ
Λίγες ώρες μετά την αποθεωτική υποδοχή που του επεφύλαξαν οι ερυθρόλευκοι οπαδοί, ο Ντανιέλ Ποντένσε είναι και με τη βούλα παίκτης των νταμπλούχων.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον δανεισμό του από την Αλ Σαμπαμπ της Σαουδικής Αραβίας και αυτή όπως όλα δείχνουν θα είναι η τελευταία μεταγραφική κίνηση της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών
«Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!

Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!»

Ειδήσεις σήμερα:

Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης