Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Πόντενσε
Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Πορτογάλου εξτρέμ από την Αλ Σαμπάμπ
Λίγες ώρες μετά την αποθεωτική υποδοχή που του επεφύλαξαν οι ερυθρόλευκοι οπαδοί, ο Ντανιέλ Ποντένσε είναι και με τη βούλα παίκτης των νταμπλούχων.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον δανεισμό του από την Αλ Σαμπαμπ της Σαουδικής Αραβίας και αυτή όπως όλα δείχνουν θα είναι η τελευταία μεταγραφική κίνηση της ομάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών
«Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!
Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.
Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!»
