Γιοβάνοβιτς: «Νέα πρόκληση για την Εθνική τα προκριματικά, στόχος η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο» - Βίντεο
Γιοβάνοβιτς: «Νέα πρόκληση για την Εθνική τα προκριματικά, στόχος η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο» - Βίντεο
Οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού ενόψει των αγώνων με τη Λευκορωσία και τη Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει των πρώτων κρίσιμων αναμετρήσεων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απέναντι σε Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45). Η πρώτη συγκέντρωση της «γαλανόλευκης» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (01/09) στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να δίνει το στίγμα για την προσπάθεια που ξεκινά.
Ο Γιοβάνοβιτς τόνισε την ανάγκη απόλυτης συγκέντρωσης και σκληρής δουλειάς, καθώς και τη σημασία να εκμεταλλευτεί η ομάδα τις λίγες ημέρες προετοιμασίας που απομένουν. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην ισχυρή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Εθνική και τους φιλάθλους.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Για το πόσο έτοιμη είναι η Εθνική με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν: “Σίγουρα ο επόμενος στόχος μας μέσα από αυτά τα προκριματικά είναι η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μία καινούργια πρόκληση για εμάς και σίγουρα θα χρειαστεί μία πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να το καταφέρουμε.
Φυσικά και έχουμε κάνει τους προγραμματισμούς μας, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση των παικτών. Όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας, αλλά και πως ουσιαστικά είναι η αρχή της σεζόν για όλους και δύο παιχνίδια στην έδρα μου πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε καλά τα προκριματικά.
Θα χρειαστεί λίγο παραπάνω αυτοσυγκέντρωση, προσοχή και να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις δύο-τρεις ημέρες που έχουμε μπροστά μας για να ετοιμαστούμε”.
Για το μήνυμα που έχει να στείλει στους Έλληνες φιλάθλους που θα βρεθούν στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα δύο εντός έδρας ματς με Λευκορωσία και Δανία: “Τον τελευταίο χρόνο είχαμε σίγουρα πολύ μεγάλη παρουσία των φιλάθλων σε όλα μας τα παιχνίδια τόσο στα επίσημα όσο και στα φιλικά του Ιουνίου. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στους δύο αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Είμαστε πλέον συνηθισμένοι να παίζουμε σε ένα γήπεδο που είναι γεμάτο. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους, τη διάθεση να μας βοηθήσουν και ελπίζω να είναι όμορφα τα βράδια όπως και τα προηγούμενα”.
