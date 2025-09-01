Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
La Liga: «Φρένο» στο Βαγιέκας και πρώτη απώλεια βαθμών για την Μπαρτσελόνα, 1-1 με τη Ράγιο - Δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μπορεί να προηγήθηκε με το αμφισβητούμενο πέναλτι του Γιαμάλ, ωστόσο η Ράγιο έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε - Στο πρώτο ημίχρονο το VAR βγήκε... νοκ άουτ λόγω τεχνικών προβλημάτων
Η Ράγιο Βαγιεκάνο έβαλε... φρένο στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μπορεί να προηγήθηκε με το αμφισβητούμενο πέναλτι του Γιαμάλ, ωστόσο η Ράγιο έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε, με το τελικό 1-1 να μένει ως το τέλος, παρά την προσπάθειά της να ανατρέψει το ματς. Πολλή συζήτηση ξεσήκωσε η φάση του πέναλτι στο 37', καθώς το VAR δεν λειτουργούσε, λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του α' μέρους. Καλύτερος παίκτης στο ματς για τους Μπλαουγκράνα ο τερματοφύλακάς τους, Ζοάν Γκαρθία, που κατέβασε ρολά.
Απουσία VAR, πέναλτι και «φωνές»
Η Μπαρτσελόνα ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη στο ματς με τα σουτ των Γιαμάλ και Ραφίνια μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά η η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε από τα πόδια του Ράτσιου για την Ράγιο. Στο 12', ο Ρουμάνος βρέθηκε στην «καρδιά» της άμυνας, αλλά ο Γκαρθία ήταν εκεί για την ομάδα του αποκρούοντας εντυπωσιακά. Από εκεί και μετά το παιχνίδι... άνοιξε, ο ρυθμός ήταν καλός και η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω. Η Ράγιο παρέμενε ψηλά πιέζοντας τους παίκτες του Φλικ προσπαθώντας να δημιουργήσει ρήγματα με μακρινές μπαλιές και τον Παλαθόν που έτρεχε στην πλάτη της άμυνας.
Η αμφιλεγόμενη φάση του ματς ήρθε στο 37ο λεπτό. Ο Γιαμάλ ελίχθηκε στην περιοχή του Μπατάλια, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι στην επαφή του Τσαβάρια με τον 18χρονο. Επικράτησε ένταση με τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών της Ράγιο, ωστόσο η φάση δεν μπορούσε να ελεγχθεί εξαιτίας της απουσίας του VAR! Μετά τον αναβρασμό, ο Γιαμάλ ανέλαβε την εκτέλεση ευστοχώντας για το 1-0 της Μπαρτσελόνα στο 40'. Μάλιστα, ο Όλμο έχασε μοναδική ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, αλλά αστόχησε στις καθυστερήσεις από πολύ καλή θέση.
Πέρεθ ο... τιμωρός
Όπως στο πρώτο μέρος, έτσι και στην αρχή του δεύτερου η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που απείλησε πρώτη με τον Όλμο, αλλά η συνέχεια ανήκε στη Ράγιο. Η οποία άρχισε να ανεβάζει στροφές και να πιέζει και στο τέλος δικαιώθηκε. Στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Παλαθόν στο 67ο λεπτό, ο Πέρεθ που πριν από οκτώ λεπτά είχε περάσει στο ματς βρέθηκε ανενόχλητος στο πίσω δοκάρι και εκτέλεσε στην κίνηση στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Οι γηπεδούχοι είχαν τον πρώτο λόγο στο υπόλοιπο δεύτερο μέρος και έχασαν μοναδικές ευκαιρίες για να πάρουν το ματς. Στο 73' ο Γκαρθία είπε «όχι» στο τετ α τετ του Ντε Φρούτος, ενώ στο 90ό λεπτό ο Ισπανός γκολκίπερ σταμάτησε και τον Βαλεντίν, προτού μπλοκάρει και το σουτ του Καμέγιο. Στους 7 βαθμούς πλέον η ομάδα του Φλικ.
Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράτσιου, Λεγιούν, Φελίπε (76' Βαλεντίν), Τσαβαρία, Παλαθόν (90+2' Πάτσα), Σις, Λόπεθ (57' Πέρεθ), Άλβαρο Γκαρθία (90+3' Γκουμπάο), Ντίαθ, Ντε Φρούτος (76' Καμέγιο)
Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Κρίστενσεν, Μπαλντέ (78' Μαρτίν), Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Γαμάλ, Ραφίνια (62' Ράσφορντ), Όλμο (63' Λόπεθ), Τόρες (78' Λεβαντόφσκι)
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής στη La Liga, έχουν ως εξής:
Ελτσε-Λεβάντε 2-0
Βαλένθια-Χετάφε 3-0
Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0
Τζιρόνα-Σεβίλη 0-2
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 2-1
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Βιγιαρεάλ 7
Εσπανιόλ 7
Μπαρτσελόνα 4
Χετάφε 6
Έλτσε 5
Μπέτις 5 -4αγ.
Βαλένθια 4
Αλαβές 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Σεβίλλη 3
Οσασούνα 3
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Θέλτα 3 -4αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 2
Μαγιόρκα 1
Λεβάντε 0
Τζιρόνα 0
