EuroBasket 2025: Πρόκριση η Ελλάδα και πάει για πρωτιά, το Ισραήλ έκανε την έκπληξη
Tο πανόραμα της Κυριακής 31 Αυγούστου στο Eurobasket 2025, με την «γαλανόλευκη» να συνεχίζει αήττητη στη διοργάνωση
Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της απέναντι στην Γεωργία και πέτυχε τη τρίτη νίκη της (53-94) στο EuroBasket 2025. Η Εθνική με τρεις νίκες έχει γίνει το αφεντικό για τη πρώτη θέση του ομίλου. Η Ισπανία πήγε στο 2-1 μετά τη νίκη με 91-47 επί της Κύπρου που έμεινε στο 0-3. Οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με 96-79 επί των Βόσνιων και έπιασαν τους Ισπανούς στο 2-1.
Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους ομίλους, μεγάλη νίκη πέτυχε το Ισραήλ κόντρα στη Γαλλία με 82-69 και έφερε νέο σασπένς για την πρωτιά στον όμιλο. Σημαντική νίκη και της Σλοβενίας του Ντόντσιτς που έγραψε ιστορία κόντρα στο Βέλγιο μετά το 86-69 και το triple double του. Τέλος η Πολωνία δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε της Ισλανδίας.
Τουρκία 3-0*
Σερβία 3-0*
Λετονία 1-2
Εσθονία 1-2
Πορτογαλία 1-2
Τσεχία 0-3
1η αγωνιστική (27/8)
Τσεχία - Πορτογαλία 50-62
Λετονία - Τουρκία 73-93
Σερβία - Εσθονία 98-64
2η αγωνιστική (29/8)
Τουρκία - Τσεχία 92-78
Εσθονία - Λετονία 70-72
Πορτογαλία - Σερβία 69-80
3η αγωνιστική (30/8)
Τσεχία - Εσθονία 75-89
Λετονία - Σερβία 80-84
Τουρκία - Πορτογαλία 95-54
4η αγωνιστική (1/9)
Εσθονία - Τουρκία (14:45)
Πορτογαλία - Λετονία (18:00)
Σερβία - Τσεχία (21:45)
5η αγωνιστική (3/9)
Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
Τσεχία - Λετονία (18:00)
Τουρκία - Σερβία (21:15)
Γερμανία 3-0*
Φινλανδία 3-0*
Λιθουανία 2-1
Σουηδία 1-2
Μεγάλη Βρετανία 0-3
Μαυροβούνιο 0-3
1η αγωνιστική (27/8)
Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106
Σουηδία - Φινλανδία 90-93
2η αγωνιστική (29/8)
Γερμανία - Σουηδία 105-83
Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79
3η αγωνιστική (30/8)
Λιθουανία - Γερμανία 88-107
Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78
Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85
4η αγωνιστική (1/9)
Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)
Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)
5η αγωνιστική (3/9)
Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Η κατάταξη
Ελλάδα 3-0 *
Ιταλία 2-1
Ισπανία 2-1
Γεωργία 1-2
Βοσνία 1-2
Κύπρος 0-3
1η αγωνιστική (28/8)
Γεωργία - Ισπανία 83-69
Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64
Ελλάδα - Ιταλία 75-66
2η αγωνιστική (30/8)
Ιταλία - Γεωργία 78-62
Κύπρος - Ελλάδα 69-96
Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67
3η αγωνιστική (31/8)
Γεωργία - Ελλάδα 53-94
Ισπανία - Κύπρος 91-47
Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96
4η αγωνιστική (2/9)
Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)
Κύπρος - Γεωργία (18:15)
Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
Ιταλία - Κύπρος (18:15)
Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Η Κατάταξη
Πολωνία 3-0
Γαλλία 2-1
Ισραήλ 2-1
Σλοβενία 1-2
Βέλγιο 1-2
Ισλανδία 0-3
1η αγωνιστική (28/8)
Ισραήλ - Ισλανδία 83-71
Βέλγιο - Γαλλία 64-92
Σλοβενία - Πολωνία 95-105
2η αγωνιστική (30/8)
Ισραήλ - Βέλγιο 64-71
Γαλλία - Σλοβενία 103-95
Πολωνία - Ισραήλ 66-64
3η αγωνιστική (31/8)
Σλοβενία - Βέλγιο 86-69
Ισραήλ - Γαλλία 82-69
Πολωνία - Ισλανδία 84-75
4η αγωνιστική (2/9)
Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)
Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)
Γαλλία - Πολωνία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
*Έχουν προκριθεί στους «16».
