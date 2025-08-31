Λουτσέσκου: «Χτίζουμε κάτι καλό, όπως τη σεζόν 2023-2024»
SPORTS
ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου

Λουτσέσκου: «Χτίζουμε κάτι καλό, όπως τη σεζόν 2023-2024»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη νίκη επί του Ατρόμητου και θυμήθηκε την εκκίνηση της σεζόν του πρωταθλήματος

Λουτσέσκου: «Χτίζουμε κάτι καλό, όπως τη σεζόν 2023-2024»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε κάθε λόγο να νιώθει χαρούμενος μετά τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα και τρίτη σερί με την επιτυχία κόντρα στη Ριέκα.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη με 1-0 κόντρα στον Ατρόμητο θυμήθηκε, μάλιστα, την εκκίνηση της σεζόν 2023-24 όταν ο Δικέφαλος κατέκτησε τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα είπε στη NOVA:
Για τη νίκη και το μηδέν παθητικό: «Εκτός από το γεγονός ότι δεν δεχθήκαμε γκολ, είμαι ικανοποιημένος από την αντίδραση όλων των παικτών, που έτρεξαν, πίεσαν τον αντίπαλο και δεν του επέτρεψαν να δημιουργήσει καταστάσεις αντεπίθεσης. Είναι μια βάση για να χτίσουμε κάτι. Θυμάμαι πριν δύο χρόνια, στο παιχνίδι με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ που έληξε 0-0, όταν βγήκα στην συνέντευξη Τύπου γεμάτος αυτοπεποίθηση, είχα δηλώσει πως κάτι καλό χτίζουμε και κάτι τέτοιο συνέβη στο τέλος της χρονιάς».

Για αν η αποβολή του Ατρομήτου έκανε τα πράγματα πιο εύκολα: «Ο Ατρόμητος είναι μια οργανωμένη ομάδα χωρίς την μπάλα, είναι πάντα ένας δύσκολο αντίπαλος. Κάναμε τον αντίπαλο να τρέξει, έκαναν κάποια λάθη, αλλά για καμία ομάδα στον κόσμο δεν είναι εύκολο όταν έχει απέναντι δέκα παίκτες τόσο χαμηλά στο γήπεδο».

