Νίκολιτς για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ: «Αναζητούμε παίκτες σε δύο θέσεις»

δεδομένη στιγμή δεν επιθυμεί να παραχωρήσει κάποιον παίκτη καθώς τους χρειάζεται όλους, χωρίς όμως να το αποκλείει αν φτάσει κάποια πρόταση.



Όσον αφορά τις προσθήκες πάντως υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ ψάχνει παίκτες με ποιότητα και εξέλιξη και ίσως έναν ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας που θα θέλει χρόνο προσαρμογής.

ΑΕΚ έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα και πλέον αναζητά μεταγραφές για να καλύψει τα κενά που έχει στο ρόστερ της. Μάρκο Νίκολιτς τόνισε στη συνέντευξη τύπου ότι τη«Βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. Συγχαρητήρια για τη νίκη. Δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό, μας έλειπε ενέργεια μετά από τρεις αναμετρήσεις σε μια βδομάδα. Δεν δώσαμε τίποτα στον αντίπαλο, αλλά δεν μου άρεσε ότι δεν σκοράραμε κι άλλα γκολ που θα καθάριζαν την αναμέτρηση. Πάντα μπορεί να συμβεί κάτι και να χάσεις βαθμούς. Ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε με 2-0 και πάνω, αλλά έχουμε συγκεντρώσει έξι βαθμούς χωρίς να δεχθούμε τέρμα περνώντας και στην Ευρώπη. Είναι ευκαιρία να ξεκουραστούμε, βέβαια έχουμε 11 διεθνείς. Θα προσπαθήσουμε στο διάστημα αυτό να ξεκουράσουμε παίκτες και να προετοιμαστούμε για το δύσκολο φθινόπωρο που έρχεται. Ευχαριστώ τους καταπληκτικούς φιλάθλους για την ενέργεια που έδωσαν και για την ατμόσφαιρα».«Δεν είναι θέμα ονομάτων, αλλά στρατηγικής και φιλοσοφίας. Προσπαθούμε σκληρά να βρούμε αυτό που θέλουμε στην αγορά. Δεν είναι εύκολο. Δεν θα φέρουμε παίκτη για να φέρουμε. Ψάχνουμε όχι συμπληρωματικό, αλλά παίκτη με ποιότητα και εξέλιξη. Ίσως και παίκτη εγνωσμένης αξίας που θα θέλει χρόνο να προσαρμοστεί. Αγαπώ αυτή την ομάδα, πρέπει να την προστατέψουμε. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον στα αποδυτήρια και αυτό αποτυπώνεται στην απόδοση. Αν στις επόμενες δύο μέρες καταφέρουμε να βρούμε παίκτη με ποιότητα ναι, αν όχι συνεχίζουμε όπως είμαστε. Το βασικό είναι να διατηρήσουμε τη φιλοσοφία αναλλοίωτη».«Είναι πολύ όμορφο. Συγκινούμαι να ακούω το όνομά μου από τους φιλάθλους. Με γεμίζει υποχρέωση. Το έχω πει από την πρώτη μέρα ότι έχω αυτή την υποχρέωση, που είναι ακόμα μεγαλύτερη ενώπιον των φιλάθλων. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Το σημαντικό είναι τι θα συμβεί τον Μάιο. Ξεκινήσαμε καλά, δεν θα είναι εύκολο, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, θα έρθουν και δυσκολίες. Υπάρχουν και σκαμπανεβάσματα, αλλά θέλω οι φίλαθλοι να είναι δίπλα στους παίκτες στις δυσκολίες. Σημαίνει πολλά για μένα αυτή η ατμόσφαιρα. Υπάρχει η σύνδεση των ανθρώπων με το κλαμπ και για ένα προπονητή είναι όμορφο».«Πριν από τις αναμετρήσεις έχουμε έξι επτά εγχώριους αγώνες. Πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Να πω όμως ότι είμαστε σε μια διοργάνωση που το επίπεδο των ομάδων είναι στο Conferemce. Δεν θα είναι εύκολο, έχουμε τη φιλοδοξία για κάτι παραπάνω. Θα μιλήσουμε για αυτά τον Οκτώβριο, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες τότε και την πορεία τους ως τότε. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, αλλά είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχουμε ομάδες που προέρχονται από χώρες όπως η Τουρκία, η Ιταλία και η Ιρλανδία. Δεν είχα συμμετάσχει ποτέ στο Conference League, είχα συμμετάσχει στις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε ανυπομονώ».«Αναζητούμε παίκτες στις δύο θέσεις που έχουμε πει. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Ο Μηνάς, ο Χαβιέρ, ο πρόεδρος εργάζονται σκληρά. Έχουμε ακόμα δύο μέρες. Θα λείψω μια μέρα για να φέρω την οικογένειά μου. Ενδεχομένως να έχετε ήδη μάθει όταν γυρίσω. Ενδεχομένως να έρθει πρόταση. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε, τους χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Ίσως το σκεφτούμε αν έρθει πρόταση, αλλά αυτά τα χειρίζονται ο Χαβιέρ και ο Μηνάς».«Ήταν μια ιδέα για να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ και να τελειώσουμε το ματς. Δεν θέλαμε να κλείσουμε το παιχνίδι στην άμυνα και επειδή κάναμε σέντρες μέσα στην περιοχή περάσαμε και δεύτερο επιθετικό για να σκοράρουμε, ενώ αλλάξαμε και τον Κοϊτά που ήταν κουρασμένος. Αυτό λειτούργησε, αλλά δυστυχώς δεν σκοράραμε. Το να παίζεις με δύο στράικερ μπορεί να συμβεί. Εμένα μου αρέσει να παίζω έτσι και ενδεχομένως να το δούμε αρκετά».