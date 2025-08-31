Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Επέστρεψε στον μαγικό κόσμο του NBA και στους Μιλγουόκι Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο - Υπέγραψε εγγυημένο συμβόλαιο 2,9 εκατ. δολαρίων
Επέστρεψε στον μαγικό κόσμο του NBA και στους Μιλγουόκι Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο - Υπέγραψε εγγυημένο συμβόλαιο 2,9 εκατ. δολαρίων
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κέρδισε το πρωτάθλημα NBA με τους Μπακς το 2021
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι και επίσημα ξανά στους Μιλγουόκι Μπακς.
Θα σμίξει ξανά με τον αδερφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά από τη σεζόν 2023-24. Θυμίζουμε ότι ο Θανάσης αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού για πολύ καιρό και όμως με το σθένος και το πείσμα του κατάφερε να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
Ο Θανάσης κλήθηκε στην Εθνική ομάδα και κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο Eurobasket 2025 και δείχνει ότι είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα.
Ο 33χρονος φόργουορντ υπέγραψε νέο εγγυημένο συμβόλαιο με τα «Ελάφια» για έναν χρόνο ύψους 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στη σεζόν 2024/25 λόγω της ρήξης αχίλλειου τένοντα που υπέστη τον Μάιο του 2024, όταν και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μετά από 15 μήνες, ο Θανάσης επέστρεψε τόσο στη σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας, όσο και στα “ελάφια” στο πλευρό του αδερφού του και μέγκασταρ του Μιλγουόκι, του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Στην τελευταία σεζόν (2023/24) που αγωνίστηκε, είχε 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 4.6 λεπτά σε 34 παιχνίδια με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.
Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι κρατάει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς και βάζει τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί με ανταλλαγή.
Θα σμίξει ξανά με τον αδερφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά από τη σεζόν 2023-24. Θυμίζουμε ότι ο Θανάσης αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού για πολύ καιρό και όμως με το σθένος και το πείσμα του κατάφερε να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
Ο Θανάσης κλήθηκε στην Εθνική ομάδα και κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο Eurobasket 2025 και δείχνει ότι είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα.
Ο 33χρονος φόργουορντ υπέγραψε νέο εγγυημένο συμβόλαιο με τα «Ελάφια» για έναν χρόνο ύψους 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Thanasis Antetokounmpo is signing a guaranteed one-year, $2.9 million deal to return to the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. Antetokounmpo played for Bucks from 2019-24. This also means after a summer of exploring options, Giannis is staying in Milwaukee to start the season.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 31, 2025
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στη σεζόν 2024/25 λόγω της ρήξης αχίλλειου τένοντα που υπέστη τον Μάιο του 2024, όταν και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μετά από 15 μήνες, ο Θανάσης επέστρεψε τόσο στη σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας, όσο και στα “ελάφια” στο πλευρό του αδερφού του και μέγκασταρ του Μιλγουόκι, του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
I’m back. pic.twitter.com/2L4VrngACi— T. Antetokounmpo (@Thanasis_ante43) August 31, 2025
Στην τελευταία σεζόν (2023/24) που αγωνίστηκε, είχε 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 4.6 λεπτά σε 34 παιχνίδια με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.
Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι κρατάει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς και βάζει τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί με ανταλλαγή.
We are 🏃🏾 it 🔙 😤😤😤#FearTheDeer 🦌 pic.twitter.com/fu96LlawQR— Thanalysis Show (@ThanalysisShow) August 31, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά
Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες
Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα