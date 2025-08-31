Επέστρεψε στον μαγικό κόσμο του NBA και στους Μιλγουόκι Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο - Υπέγραψε εγγυημένο συμβόλαιο 2,9 εκατ. δολαρίων
Επέστρεψε στον μαγικό κόσμο του NBA και στους Μιλγουόκι Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο - Υπέγραψε εγγυημένο συμβόλαιο 2,9 εκατ. δολαρίων

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κέρδισε το πρωτάθλημα NBA με τους Μπακς το 2021

Επέστρεψε στον μαγικό κόσμο του NBA και στους Μιλγουόκι Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο - Υπέγραψε εγγυημένο συμβόλαιο 2,9 εκατ. δολαρίων
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι και επίσημα ξανά στους Μιλγουόκι Μπακς. 

Θα σμίξει ξανά με τον αδερφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά από τη σεζόν 2023-24. Θυμίζουμε ότι ο Θανάσης αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού για πολύ καιρό και όμως με το σθένος και το πείσμα του κατάφερε να επιστρέψει στην ενεργό δράση. 

Ο Θανάσης κλήθηκε στην Εθνική ομάδα και κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο Eurobasket 2025 και δείχνει ότι είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα. 

Ο 33χρονος φόργουορντ υπέγραψε νέο εγγυημένο συμβόλαιο με τα «Ελάφια» για έναν χρόνο ύψους 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων. 


Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στη σεζόν 2024/25 λόγω της ρήξης αχίλλειου τένοντα που υπέστη τον Μάιο του 2024, όταν και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μετά από 15 μήνες, ο Θανάσης επέστρεψε τόσο στη σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας, όσο και στα “ελάφια” στο πλευρό του αδερφού του και μέγκασταρ του Μιλγουόκι, του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στην τελευταία σεζόν (2023/24) που αγωνίστηκε, είχε 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 4.6 λεπτά σε 34 παιχνίδια με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι κρατάει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς και βάζει τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί με ανταλλαγή.


