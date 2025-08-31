Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
«Αδιόρθωτη» Σίτι έχασε 2-1 με ανατροπή από την Μπράιτον, η Γουέστ Χαμ 3-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ - Δείτε τα γκολ
«Αδιόρθωτη» Σίτι έχασε 2-1 με ανατροπή από την Μπράιτον, η Γουέστ Χαμ 3-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ - Δείτε τα γκολ
Ένα εικοσάλεπτο χρειάστηκε η Μπράιτον για να κάνει την ανατροπή εναντίον της κακής Σίτι - Σπουδαίο διπλό της Γουέστ Χαμ μέσα στο «City Ground»
Ότι έπαθε πέρσι έπαθε και φέτος στο Μπράιτον η Μάντσεστερ Σίτι, ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 με το δεύτερο γκολ να μπαίνει από τον Γκρούντα λίγο πριν τις καθυστερήσεις. Την ισοφάριση πέτυχε με πέναλτι ο Μίλνερ, ενώ για τους Πολίτες είχε ανοίξει το σκορ ο Χάαλαντ.
Η Γουέστ Χαμ πανηγύρισε απρόσμενη νίκη μέσα στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0. Τα γκολ για την Γουέστ Χαμ, ο Μπόουεν, ο Γουίλσον και ο Πακετά.
Μπράιτον- Μάντσεστερ Σίτι 2-1
Ο Χάαλαντ μπήκε... ορεξάτος στο παιχνίδι και φρόντισε να προειδοποιήσει από νωρίς, χτυπώντας καμπανάκι στην άμυνα της Μπράιτον και τον Φερμπρούχεν (χρειάστηκε δις) τέσσερις φορές πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας.
Οι Γλάροι είχαν μια και μόνο καλή στιγμή στο πρώτο μέρος, το σουτ του Μιτόμα το οποίο απέκρουσε με δυσκολία στο 19', και οι Citizens εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά τους λάθη για να επιβάλουν πλήρως την ισχύ τους.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Η ομάδα του Γκουαρδιόλα συνεχώς ανέβαζε την πίεσή της και έπαιρνε μέτρα, μέχρι που στο 34' βρήκε αυτό που έψαχνε κι αυτό που άξιζε. Ο Μαρμούς έκανε καταπληκτική ενέργεια για να βγάλει τον Χάαλαντ φάτσα με το τέρμα κι αυτός στην πέμπτη του προσπάθεια δεν μπορούσε παρά να σκοράρει από τόσο πλεονεκτική θέση για το 1-0.
Στο δεύτερο μέρος, η Σίτι μπήκε με διάθεση να τελειώσει το ματς. Ωστόσο, ο Μπομπ σπατάλησε δύο ευκαιρίες και η Μπράιτον με τις αλλαγές της βρήκε ξανά ορμή.
Αφού προειδοποίησε με τον Μίντε, στο 65' κέρδισε το πέναλτι και δύο λεπτά μετά ο Μίλνερ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για να επαναφέρει την ισορροπία.
Οι Γλάροι συνέχισαν να πιέζουν, ήταν αυτοί που άρπαξαν από τον σβέρκο το μομέντουμ και έψαξαν επίμονα το δεύτερο γκολ. Μέχρι να δικαιωθούν απόλυτα.
Στο 89ο λεπτό, ο Γκρούντα έκανε απίθανη ντρίμπλα σε Τράφορντ και Ντίας και σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ολοκληρώσει το comeback και να χαρίσει το σπουδαίο τρίποντο στην Μπράιτον.
Νότιγχαμ Φόρεστ- Γουέστ Χαμ 0-3
Τα φύλαγε για το τέλος η Γουέστ Χαμ και πέρασε εκκωφαντικά από το «City Ground». Με τρία γκολ από το 84΄και μετά, οι Hammers του βασικού Ντίνου Μαυροπάνου πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-0 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ κι έσπασε το ρόδι για τη φετινή σεζόν.
Ο αγώνας κυλούσε στο μηδέν, προτού ο Μπόουεν ανοίξει τελικά το σκορ στο 84΄ με συρτό σουτ στην κίνηση.
Η Γουέστ Χαμ πανηγύρισε απρόσμενη νίκη μέσα στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0. Τα γκολ για την Γουέστ Χαμ, ο Μπόουεν, ο Γουίλσον και ο Πακετά.
Μπράιτον- Μάντσεστερ Σίτι 2-1
Ο Χάαλαντ μπήκε... ορεξάτος στο παιχνίδι και φρόντισε να προειδοποιήσει από νωρίς, χτυπώντας καμπανάκι στην άμυνα της Μπράιτον και τον Φερμπρούχεν (χρειάστηκε δις) τέσσερις φορές πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας.
Οι Γλάροι είχαν μια και μόνο καλή στιγμή στο πρώτο μέρος, το σουτ του Μιτόμα το οποίο απέκρουσε με δυσκολία στο 19', και οι Citizens εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά τους λάθη για να επιβάλουν πλήρως την ισχύ τους.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Η ομάδα του Γκουαρδιόλα συνεχώς ανέβαζε την πίεσή της και έπαιρνε μέτρα, μέχρι που στο 34' βρήκε αυτό που έψαχνε κι αυτό που άξιζε. Ο Μαρμούς έκανε καταπληκτική ενέργεια για να βγάλει τον Χάαλαντ φάτσα με το τέρμα κι αυτός στην πέμπτη του προσπάθεια δεν μπορούσε παρά να σκοράρει από τόσο πλεονεκτική θέση για το 1-0.
Στο δεύτερο μέρος, η Σίτι μπήκε με διάθεση να τελειώσει το ματς. Ωστόσο, ο Μπομπ σπατάλησε δύο ευκαιρίες και η Μπράιτον με τις αλλαγές της βρήκε ξανά ορμή.
Αφού προειδοποίησε με τον Μίντε, στο 65' κέρδισε το πέναλτι και δύο λεπτά μετά ο Μίλνερ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για να επαναφέρει την ισορροπία.
Οι Γλάροι συνέχισαν να πιέζουν, ήταν αυτοί που άρπαξαν από τον σβέρκο το μομέντουμ και έψαξαν επίμονα το δεύτερο γκολ. Μέχρι να δικαιωθούν απόλυτα.
Στο 89ο λεπτό, ο Γκρούντα έκανε απίθανη ντρίμπλα σε Τράφορντ και Ντίας και σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ολοκληρώσει το comeback και να χαρίσει το σπουδαίο τρίποντο στην Μπράιτον.
Νότιγχαμ Φόρεστ- Γουέστ Χαμ 0-3
Τα φύλαγε για το τέλος η Γουέστ Χαμ και πέρασε εκκωφαντικά από το «City Ground». Με τρία γκολ από το 84΄και μετά, οι Hammers του βασικού Ντίνου Μαυροπάνου πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-0 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ κι έσπασε το ρόδι για τη φετινή σεζόν.
Ο αγώνας κυλούσε στο μηδέν, προτού ο Μπόουεν ανοίξει τελικά το σκορ στο 84΄ με συρτό σουτ στην κίνηση.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τέσσερα λεπτά μετά ο Σάμερβιλ εισέβαλε στην περιοχή και ανατράπηκε, με τον Πακετά να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 2-0.
Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Γουίλσον στις καθυστερήσεις για να χαρίσει μια εντυπωσιακή νίκη στους Hummers, οι οποίοι μάλιστα θα μπορούσαν να βρουν και τέταρτο γκολ σε χαμένο τετ-α-τετ του Γουίλσον απέναντι στον Σελς.
Ειδήσεις σήμερα:
Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά
Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες
Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
Τέσσερα λεπτά μετά ο Σάμερβιλ εισέβαλε στην περιοχή και ανατράπηκε, με τον Πακετά να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 2-0.
Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Γουίλσον στις καθυστερήσεις για να χαρίσει μια εντυπωσιακή νίκη στους Hummers, οι οποίοι μάλιστα θα μπορούσαν να βρουν και τέταρτο γκολ σε χαμένο τετ-α-τετ του Γουίλσον απέναντι στον Σελς.
Ειδήσεις σήμερα:
Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά
Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες
Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα