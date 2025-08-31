Η Γιουβέντους 1-0 τη Τζένοα, η Κρίσταλ Πάλας 3-0 την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ - Τριάρα η Ντόρτμουντ, γκέλα η Μπαρτσελόνα - Δείτε τα γκολ
Η Γιουβέντους 1-0 τη Τζένοα, η Κρίσταλ Πάλας 3-0 την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ - Τριάρα η Ντόρτμουντ, γκέλα η Μπαρτσελόνα - Δείτε τα γκολ

Η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι με την Άρσεναλ και έχει το απόλυτο στην Premier League - Η Γουέστ Χαμ 3-0 εκτός έδρας τη Φόρεστ στο Νότιγχαμ - Η Μπιλμπάο 2-1 τη Μπέτις - Η Ίντερ ηττήθηκε από την Ουντινέζε, ενώ η Μπαρτσελόνα ήρθε 1-1 με τη Ράγιο

Η Γιουβέντους 1-0 τη Τζένοα, η Κρίσταλ Πάλας 3-0 την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ - Τριάρα η Ντόρτμουντ, γκέλα η Μπαρτσελόνα - Δείτε τα γκολ
Χορταστική ήταν η 3η αγωνιστική της Premier league, με εκπλήξεις, μεγάλο ντέρμπι και πολύ θέαμα.  Στο σπουδαιότερο ματς της ημέρας, η Λίβερπουλ πήρε τη νίκη εναντίον της Άρσεναλ 1-0  με φοβερό φάουλ-γκολ του Σόμποσλαϊ. 

Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε ξανά τα μάτια της, ηττήθηκε με ανατροπή από την Μπράιτον με 2-1, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 75ο λεπτό. Την έκπληξη της αγωνιστικής έκανε η Γουέστ Χαμ, η οποία μετά από δύο σερί ήττες, πήρε το διπλό μέσα στο «City Ground», 3-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Τεράστια νίκη σημείωσε η Κρίσταλ Πάλας, 3-0 μέσα στην έδρα της Άστον Βίλα βυθίζοντας τους «χωριάτες» που έμειναν με 1 βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές.

Στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης τριπλασίασε τις νίκες της εναντίον της Μαγιόκρα με 2-1, ενώ η Βιγιαρεάλ «γκέλαρε» στο Βίγκο, 1-1 με τη Θέλτα. 

Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Μπιλμπάο μέσα στην Ανδαλουσία απέναντι στη Μπέτις με 2-1, ενώ η Εσπανιόλ επικράτησε 1-0 της Οσασούνα.

Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ έκανε «σεφτέ» στις νίκες, επικρατώντας εύκολα 3-0 της Ουνιόν Βερολίνου, ενώ η Βόλφσμπουργκ έμεινε στο 1-1 με την Μάιντς. Η Κολωνία κέρδισε 4-1 την Φράιμπουργκ στο μεγαλύτερο σκορ της αγωνιστικής.

Στη Serie A η Γιουβέντους πέτυχε το 2/2 στην έδρα της Τζένοα, 1-0 με λυτρωτή τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, από την άλλη με λευκή ισοπαλία τελείωσε το Τορίνο-Φιορεντίνα.

Η Ίντερ έπεσε «θύμα» έκπληξης, καθώς γνώρισε την ήττα στο «Μεάτσα», 2-1 από την Ουντινέζε με ανατροπή. Η Λάτσιο πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, με το εμφατικό 4-0 απέναντι στην Βερόνα.

Premier League (3η αγωνιστική)

Τσέλσι-Φούλαμ 2-0 (45'+9 Ζοάο Πέδρο, 56' πέν. Φερνάντες)

Τσέλσι - Φούλαμ: 2-0 (MD 3, 30/08/2025)


Γουλβς-Εβερτον 2-3 (21' Τσαν, 79' Γκόμες - 7' Μπέτο, 33' Εντιαγέ, 55' Ντιούσμπερι-Χολ)

Γουλβς - Έβερτον: 2-3 (MD 3, 30/08/2025)


Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ-Μπέρνλι 3-2 (27' αυτ. Κούλεν, 57' Εμπεμό, 90'+7 πέν. Φερνάντες - 55' Φόστερ, 66' Άντονι)

Μάντσεστερ Γ. - Μπέρνλι: 3-2 (ΜD 3, 30/08/2025)


Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1 (82' πέν. Λι Φι, 90'+6 Ισιντορ - 77' Τιάγκο)

Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ: 2-1 (MD 3, 30/8/25)


Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1 (5' Εβανίλσον)

Τότεναμ – Μπόρνμουθ: 0-1 (MD 3, 30/8/25)


Λιντς-Νιουκάστλ 0-0

Λιντς - Νιούκαστλ: 0-0 (MD 3, 30/08/2025)


Μπράϊτον-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (67' Μίλνερ, 89' Γκρούντα - 34' Χάαλαντ)

Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι: 2-1 (MD 3, 31/8/25)


Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 0-3 (84' Μπόουεν, 88' Πακετά, 90+1' Γουίλσον)

Νότιγχαμ Φόρεστ - Γουέστ Χαμ: 0-3 (MD3, 31/08/2025)
 

Λίβερπουλ-Αρσεναλ 1-0 ( 83' Σόμποσλαϊ)

Λίβερπουλ – Άρσεναλ: 1-0 (MD3, 31/08/2025)


Αστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας 0-3 (21' Ματετά, 68' Γκουεχί, 78' Σαρ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Βαθμολογία (3η αγωνιστική)

Λίβερπουλ 9
Τσέλσι 7
Άρσεναλ 6
Τότεναμ 6
Έβερτον 6
Σάντερλαντ 6
Μπόρνμουθ 6
Κρίσταλ Πάλας 5
Μάντσεστερ Γιουν. 4
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Μπράιτον 4
Λιντς 4
Μάντσεστερ Σίτι 3
Μπέρνλι 3
Μπρέντφορντ 3
Γουέστ Χαμ 3
Νιούκαστλ 2
Φούλαμ 2
Άστον Βίλα 1
Γουλβς 0


La Liga (3η αγωνιστική)

Ελτσε-Λεβάντε 2-0 (46' Μιρ, 51' Μεντόσα)

Έλτσε – Λεβάντε: 2-0 (MD 3, 29/8/25)


Βαλένθια-Χετάφε 3-0 (30` Ντιακαμπί, 54` Ντανγιούμα, 90`+7` Περάλες)

Βαλένθια – Χετάφε: 3-0 (MD 3, 29/8/25)


Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (13' πεν Βιθέντε - 7' Σιμεόνε)

Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης: 1-1 (MD 3, 30/8/25)


Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 (40' Ντεντόνκερ)

Οβιέδο - Ρεάλ Σοσιεδάδ: 1-0 (MD 3, 30/8/25)


Τζιρόνα-Σεβίλλη 0-2 (30' Γκονσάλεθ, 55' Ρομέρο)

Tζιρόνα - Σεβίλλη: 0-2 (MD 3, 30/8/25)


Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 2-1 (37′ Γκιουλέρ, 38′ Βινίσιους – 18′ Μουρίτσι)

REAL MADRID 2 - 1 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Θέλτα-Βιγιαρεάλ  1-1 (90+4' Ινγκλέσιας - 53' Πεπέ)

Θέλτα - Βιγιαρεάλ: 1-1 (MD3, 31/08/2025)


Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2 (90+7' Μπακαμπού - 60' Μπάρτρα, 85' Παρέδες)

Ρεάλ Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο: 1-2 (MD 3, 31/08/2025)


Εσπανιόλ-Οσασούνα 1-0 (52' Ρομέρο)  Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 1-1 (67′ Πέρεζ – 40′ πεν. Γιαμάλ)

RAYO VALLECANO 1 - 1 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βαθμολογία (3η αγωνιστική)

Ρεάλ Μαδρίτης 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Βιγιαρεάλ 7
Εσπανιόλ 7
Μπαρτσελόνα 7
Χετάφε 6
Έλτσε 5
Μπέτις 5
Βαλένθια 4
Αλαβές 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Σεβίλλη 3
Οσασούνα 3
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Θέλτα 3
Ατλέτικο Μαδρίτης 2
Μαγιόρκα 1
Λεβάντε 0
Τζιρόνα 0


Bundesliga (2η αγωνιστική)

Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19' Τσβιγκάλα, 59' Ουντόντζι)

Αμβούργο - Ζανκτ Πάουλι: 0-2 (MD 2, 29/08/2025)


Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3 (44' πέν. Ρ. Σμιντ, 73' Ι. Σμιντ, 90'+4 Κουλιμπαλί - 5', 64'πέν. Σικ, 35' Τίλμαν)

Βέρντερ Βρέμης – Μπάγερ Λεβερκούζεν: 3-3 (MD 2, 30/8/25)


Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0 (48' Μπαουμγκάρτνερ, 78' Καρντόσο)

Λειψία - Χάιντενχαϊμ: 2-0 (MD 2, 30/08/2025)


Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0 (79' Αντρές)

Στουτγκάρδη – Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ: 1-0 (MD 2, 30/8/25)


Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (90'+1 Πρόμελ - 7', 27' Ντοαν, 51' Ουζούν)

Χοφενχάιμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: 1-3 (MD 2, 30/8/25)


Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (53' Γιάκιτς, 76' Κομούρ - 28' Γκνάμπρι, 45'+4 Ντίας, 48' Ολίσε)

Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου: 2-3 (MD 2, 30/8/25)


Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 1-1 (9' Τσέντερ - 89' Αμίρι)

Βόλφσμπουργκ - Μάιντς: 1-1 (MD2, 31/08/2025)


Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 3-0 (44', 58' Γκιρασί, 81' Ενμέτσα)

Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου: 3-0 (MD2, 31/08/2025)


Κολωνία-Φράϊμπουργκ 4-1 (35' Καμίνσκι, 47' Μπιούλτερ, 56΄Τίλμαν, 81' Μαλά - 84' Έγκεσταιν)

Κολωνία - Φράιμπουργκ: 4-1 (MD 2, 31/08/2025)


Βαθμολογία (2η αγωνιστική)

Μπάγερν 6
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6
Κολωνία 6
Ντόρτμουντ 4
Ζανκτ Πάουλι 4
Βόλφσμπουργκ 4
Άουγκσμπουργκ 3
Στουτγκάρδη 3
Χοφενχάιμ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Λειψία 3
Αμβούργο 1
Γκλάντμπαχ 1
Μπάγερ Λεβερκούζεν 1
Βέρντερ Βρέμης 1
Μάιντς 1
Φράιμπουργκ 0 
Χαϊντενχάιμ 0



Serie A (2η αγωνιστική)

Κρεμονέζε-Σασουόλο 3-2 (37' Τερατσιάνο, 39' Βάσκες, 90'+2 πέν. Ντε Λούκα - 63' Πιναμόντι, 73' πέν. Μπεράρντι)

CREMONESE-SASSUOLO 3-2 | HIGHLIGHTS | Hosts Claim Win in Thriller! | Serie A 2025/26


Λέτσε-Μίλαν 0-2 (66' Λόφτους-Τσικ, 86' Πούλισικ)

LECCE-MILAN 0-2 | HIGHLIGHTS | Rossoneri Claim First Win of New Season | Serie A 2025/26


Μπολόνια-Κόμο 1-0 (59' Ορσολίνι)

BOLOGNA-COMO 1-0 | HIGHLIGHTS | Surgical Orsolini Strike Secures Win for Bologna | Serie A 2025/26


Πάρμα-Αταλάντα 1-1 (85' Κουτρόνε - 79' Πάσαλιτς)

PARMA-ATALANTA 1-1 | HIGHLIGHTS | Cutrone To The Rescue On Parma Debut! | Serie A 2025/26


Νάπολι-Κάλιαρι 1-0 (90'+5' Ανγκισά)



Πίζα-Ρόμα 0-1 (55' Σούλε)




Τζένοα-Γιουβέντους 0-1 (73' Βλάχοβιτς)

GENOA-JUVENTUS 0-1 | HIGHLIGHTS | Vlahovic On Target Again! | Serie A 2025/26

Τορίνο-Φιορεντίνα 31/8 0-0

TORINO-FIORENTINA 0-0 | HIGHLIGHTS | Goalless in Turin | Serie A 2025/26


Ιντερ-Ουντινέζε 1-2 (17' Ντάμφρις - 29' Ντέιβις, 40' Άττα)

INTER-UDINESE 1-2 | HIGHLIGHTS | Davis and Atta Stun Inter at San Siro | Serie A 2025/26


Λάτσιο-Βερόνα 4-0 (3' Γκεντουζί, 10' Τζακάνι, 41' Καστεγιάνος, 82' Ντιά)

LAZIO-VERONA 4-0 | HIGHLIGHTS | Lazio Take First Win of the Campaign | Serie A 2025/26



Βαθμολογία (2η αγωνιστική)

Νάπολι 6
Κρεμονέζε 6
Γιουβέντους 6
Ρόμα 6
Ουντινέζε 4
Ίντερ 3 
Κόμο 3
Λάτσιο 3
Μίλαν 3
Μπολόνια 3
Αταλάντα 2
Φιορεντίνα 2
Πίζα 1
Κάλιαρι 1
Βερόνα 1 
Λέτσε 1
Τζένοα 1 
Πάρμα 1
Τορίνο 1
Σασουόλο 0





