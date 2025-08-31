Η Γιουβέντους 1-0 τη Τζένοα, η Κρίσταλ Πάλας 3-0 την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ - Τριάρα η Ντόρτμουντ, γκέλα η Μπαρτσελόνα - Δείτε τα γκολ
Η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι με την Άρσεναλ και έχει το απόλυτο στην Premier League - Η Γουέστ Χαμ 3-0 εκτός έδρας τη Φόρεστ στο Νότιγχαμ - Η Μπιλμπάο 2-1 τη Μπέτις - Η Ίντερ ηττήθηκε από την Ουντινέζε, ενώ η Μπαρτσελόνα ήρθε 1-1 με τη Ράγιο
Χορταστική ήταν η 3η αγωνιστική της Premier league, με εκπλήξεις, μεγάλο ντέρμπι και πολύ θέαμα. Στο σπουδαιότερο ματς της ημέρας, η Λίβερπουλ πήρε τη νίκη εναντίον της Άρσεναλ 1-0 με φοβερό φάουλ-γκολ του Σόμποσλαϊ.
Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε ξανά τα μάτια της, ηττήθηκε με ανατροπή από την Μπράιτον με 2-1, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 75ο λεπτό. Την έκπληξη της αγωνιστικής έκανε η Γουέστ Χαμ, η οποία μετά από δύο σερί ήττες, πήρε το διπλό μέσα στο «City Ground», 3-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Τεράστια νίκη σημείωσε η Κρίσταλ Πάλας, 3-0 μέσα στην έδρα της Άστον Βίλα βυθίζοντας τους «χωριάτες» που έμειναν με 1 βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές.
Στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης τριπλασίασε τις νίκες της εναντίον της Μαγιόκρα με 2-1, ενώ η Βιγιαρεάλ «γκέλαρε» στο Βίγκο, 1-1 με τη Θέλτα.
Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Μπιλμπάο μέσα στην Ανδαλουσία απέναντι στη Μπέτις με 2-1, ενώ η Εσπανιόλ επικράτησε 1-0 της Οσασούνα.
Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ έκανε «σεφτέ» στις νίκες, επικρατώντας εύκολα 3-0 της Ουνιόν Βερολίνου, ενώ η Βόλφσμπουργκ έμεινε στο 1-1 με την Μάιντς. Η Κολωνία κέρδισε 4-1 την Φράιμπουργκ στο μεγαλύτερο σκορ της αγωνιστικής.
Στη Serie A η Γιουβέντους πέτυχε το 2/2 στην έδρα της Τζένοα, 1-0 με λυτρωτή τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, από την άλλη με λευκή ισοπαλία τελείωσε το Τορίνο-Φιορεντίνα.
Η Ίντερ έπεσε «θύμα» έκπληξης, καθώς γνώρισε την ήττα στο «Μεάτσα», 2-1 από την Ουντινέζε με ανατροπή. Η Λάτσιο πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, με το εμφατικό 4-0 απέναντι στην Βερόνα.
Premier League (3η αγωνιστική)
Τσέλσι-Φούλαμ 2-0 (45'+9 Ζοάο Πέδρο, 56' πέν. Φερνάντες)
Γουλβς-Εβερτον 2-3 (21' Τσαν, 79' Γκόμες - 7' Μπέτο, 33' Εντιαγέ, 55' Ντιούσμπερι-Χολ)
Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ-Μπέρνλι 3-2 (27' αυτ. Κούλεν, 57' Εμπεμό, 90'+7 πέν. Φερνάντες - 55' Φόστερ, 66' Άντονι)
Βαθμολογία (3η αγωνιστική)
Λίβερπουλ 9
Τσέλσι 7
Άρσεναλ 6
Τότεναμ 6
Έβερτον 6
Σάντερλαντ 6
Μπόρνμουθ 6
Κρίσταλ Πάλας 5
Μάντσεστερ Γιουν. 4
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Μπράιτον 4
Λιντς 4
Μάντσεστερ Σίτι 3
Μπέρνλι 3
Μπρέντφορντ 3
Γουέστ Χαμ 3
Νιούκαστλ 2
Φούλαμ 2
Άστον Βίλα 1
Γουλβς 0
La Liga (3η αγωνιστική)
Ελτσε-Λεβάντε 2-0 (46' Μιρ, 51' Μεντόσα)
Βαλένθια-Χετάφε 3-0 (30` Ντιακαμπί, 54` Ντανγιούμα, 90`+7` Περάλες)
Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (13' πεν Βιθέντε - 7' Σιμεόνε)
Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 (40' Ντεντόνκερ)
Τζιρόνα-Σεβίλλη 0-2 (30' Γκονσάλεθ, 55' Ρομέρο)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 2-1 (37′ Γκιουλέρ, 38′ Βινίσιους – 18′ Μουρίτσι)
Θέλτα-Βιγιαρεάλ 1-1 (90+4' Ινγκλέσιας - 53' Πεπέ)
Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2 (90+7' Μπακαμπού - 60' Μπάρτρα, 85' Παρέδες)
Εσπανιόλ-Οσασούνα 1-0 (52' Ρομέρο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 1-1 (67′ Πέρεζ – 40′ πεν. Γιαμάλ)
Βαθμολογία (3η αγωνιστική)
Ρεάλ Μαδρίτης 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Βιγιαρεάλ 7
Εσπανιόλ 7
Μπαρτσελόνα 7
Χετάφε 6
Έλτσε 5
Μπέτις 5
Βαλένθια 4
Αλαβές 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Σεβίλλη 3
Οσασούνα 3
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Θέλτα 3
Ατλέτικο Μαδρίτης 2
Μαγιόρκα 1
Λεβάντε 0
Τζιρόνα 0
Bundesliga (2η αγωνιστική)
Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19' Τσβιγκάλα, 59' Ουντόντζι)
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3 (44' πέν. Ρ. Σμιντ, 73' Ι. Σμιντ, 90'+4 Κουλιμπαλί - 5', 64'πέν. Σικ, 35' Τίλμαν)
Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0 (48' Μπαουμγκάρτνερ, 78' Καρντόσο)
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0 (79' Αντρές)
Χοφενχάϊμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (90'+1 Πρόμελ - 7', 27' Ντοαν, 51' Ουζούν)
Αουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (53' Γιάκιτς, 76' Κομούρ - 28' Γκνάμπρι, 45'+4 Ντίας, 48' Ολίσε)
Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 1-1 (9' Τσέντερ - 89' Αμίρι)
Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 3-0 (44', 58' Γκιρασί, 81' Ενμέτσα)
Κολωνία-Φράϊμπουργκ 4-1 (35' Καμίνσκι, 47' Μπιούλτερ, 56΄Τίλμαν, 81' Μαλά - 84' Έγκεσταιν)
Βαθμολογία (2η αγωνιστική)
Μπάγερν 6
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6
Κολωνία 6
Ντόρτμουντ 4
Ζανκτ Πάουλι 4
Βόλφσμπουργκ 4
Άουγκσμπουργκ 3
Στουτγκάρδη 3
Χοφενχάιμ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Λειψία 3
Αμβούργο 1
Γκλάντμπαχ 1
Μπάγερ Λεβερκούζεν 1
Βέρντερ Βρέμης 1
Μάιντς 1
Φράιμπουργκ 0
Χαϊντενχάιμ 0
Serie A (2η αγωνιστική)
Κρεμονέζε-Σασουόλο 3-2 (37' Τερατσιάνο, 39' Βάσκες, 90'+2 πέν. Ντε Λούκα - 63' Πιναμόντι, 73' πέν. Μπεράρντι)
Λέτσε-Μίλαν 0-2 (66' Λόφτους-Τσικ, 86' Πούλισικ)
Μπολόνια-Κόμο 1-0 (59' Ορσολίνι)
Πάρμα-Αταλάντα 1-1 (85' Κουτρόνε - 79' Πάσαλιτς)
Νάπολι-Κάλιαρι 1-0 (90'+5' Ανγκισά)
Πίζα-Ρόμα 0-1 (55' Σούλε)
Τζένοα-Γιουβέντους 0-1 (73' Βλάχοβιτς)
Τορίνο-Φιορεντίνα 31/8 0-0
Ιντερ-Ουντινέζε 1-2 (17' Ντάμφρις - 29' Ντέιβις, 40' Άττα)
Λάτσιο-Βερόνα 4-0 (3' Γκεντουζί, 10' Τζακάνι, 41' Καστεγιάνος, 82' Ντιά)
Βαθμολογία (2η αγωνιστική)
Νάπολι 6
Κρεμονέζε 6
Γιουβέντους 6
Ρόμα 6
Ουντινέζε 4
Ίντερ 3
Κόμο 3
Λάτσιο 3
Μίλαν 3
Μπολόνια 3
Αταλάντα 2
Φιορεντίνα 2
Πίζα 1
Κάλιαρι 1
Βερόνα 1
Λέτσε 1
Τζένοα 1
Πάρμα 1
Τορίνο 1
Σασουόλο 0
