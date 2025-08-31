Η Γιουβέντους 1-0 τη Τζένοα, η Κρίσταλ Πάλας 3-0 την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ - Τριάρα η Ντόρτμουντ, γκέλα η Μπαρτσελόνα - Δείτε τα γκολ

Η Λίβερπουλ πήρε το ντέρμπι με την Άρσεναλ και έχει το απόλυτο στην Premier League - Η Γουέστ Χαμ 3-0 εκτός έδρας τη Φόρεστ στο Νότιγχαμ - Η Μπιλμπάο 2-1 τη Μπέτις - Η Ίντερ ηττήθηκε από την Ουντινέζε, ενώ η Μπαρτσελόνα ήρθε 1-1 με τη Ράγιο