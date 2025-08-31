Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ στη Super League και το Ελλάδα - Γεωργία για το ΕuroBasket
Μεγάλο ενδιαφέρον και στην Αγγλία με το ντέρμπι Λίβερπουλ - Άρσεναλ

Οι αγώνες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Super League και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία για το Ευρωμπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Μεγάλο ενδιαφέρον και στην Αγγλία με το ντέρμπι Λίβερπουλ - Άρσεναλ.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 ΕΡΤ2 Κίνα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

15:00 ΕΡΤ News, Novasports Start Γεωργία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports 4HD Σλοβενία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ

15:30 Novasports 6HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS17

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Αγώνας

16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Δομινικανή Δημοκρατία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS18

18:00 Novasports 5HD Θέλτα – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Γαλλία Ευρωμπάσκετ

18:15 Novasports Start Ισπανία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS19

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τορίνο – Φιορεντίνα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Γιουβέντους Serie A

20:00 Novasports 1HD Μπέτις – Μπιλμπάο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλβέρκα – Μπενφίκα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Αστέρας Aktor Super League

20:30 Novasports 5HD Εσπανιόλ – Οσασούνα La Liga

20:30 Novasports 2HD Κολωνία – Φράιμπουργκ Bundesliga

20:30 Action 24 Αλντοσίβι – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura

21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας Premier League

21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Super League

21:30 ΕΡΤ1, Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ

21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Λάτσιο – Ελλάς Βερόνα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Ουντινέζε Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός Super League

22:30 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Μπράγκα Liga Portugal


