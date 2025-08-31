Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ στη Super League και το Ελλάδα - Γεωργία για το ΕuroBasket

Κλείσιμο

Οι αγώνες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Super League και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία για το Ευρωμπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.Μεγάλο ενδιαφέρον και στην Αγγλία με το ντέρμπι Λίβερπουλ - Άρσεναλ.13:00 ΕΡΤ2 Κίνα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ Bundesliga 215:00 ΕΡΤ News, Novasports Start Γεωργία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ15:00 Novasports 4HD Σλοβενία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ15:30 Novasports 6HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ Eredivisie16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ Premier League16:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS1716:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership