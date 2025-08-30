Μεντιλίμπαρ: Χρειάζεται υπομονή για ν' ανοίξεις τις αντίπαλες άμυνες αλλά όταν επιμένεις θα έρθει το γκολ
Μεντιλίμπαρ: Χρειάζεται υπομονή για ν' ανοίξεις τις αντίπαλες άμυνες αλλά όταν επιμένεις θα έρθει το γκολ
Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το παιχνίδι με τον Βόλο αναφέρθηκε επίσης στους νέους παίκτες αλλά και στον κόσμο της ομάδας του που τον αποθέωσε
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2χ2 στη Stoiximan Super League 1 αφού κέρδισε 2-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
Μετά τον αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τις κλειστές άμυνες και την υπομονή που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός, για τους νέους παίκτες, την διακοπή που ακολουθεί αλλά και για τον κόσμο που τον αποθέωσε.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός σκόραρε και πάλι στα τελευταία λεπτά όπως με τον Asteras Aktor, ήταν ένα παιχνίδι με τα ίδια στοιχεία;
«Η αλήθεια είναι ότι έμοιαζαν τα δύο παιχνίδια και οι δύο ομάδες έπαιξαν σχετικά κλειστά, αν και ο Βόλος ήταν πιο ανοιχτός στο παιχνίδι του υπό την έννοια ότι μας απείλησε περισσότερο από τον Αστέρα. Αυτό όμως θα το βρούμε πολλές φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα εκμεταλλευτήκαμε τις στημένες φάσεις για να βάλουμε το γκολ, αλλά πιστεύω θα το βρούμε ξανά αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα».
Πόσο χρήσιμο θεωρείτε το κενό διάστημα που έρχεται για τις Εθνικές ομάδες και τι είναι αυτό που πρέπει να ενισχύσει ο Ολυμπιακός για να «σπάει» τέτοιες άμυνες;
«Η αλήθεια είναι πως χρειάζεται υπομονή για να «ανοίξεις» τις αντίπαλες άμυνες. Αυτό όμως δε χρειάζεται να μας προβληματίζει ιδιαίτερα, φυσικά θα ήταν καλύτερα να ερχόταν το γκολ νωρίτερα αλλά όταν επιμένεις θα έρθει η στιγμή που ο αντίπαλος δε θα αντέχει άλλο. Εμείς πρέπει να επιμένουμε σε κάθε παιχνίδι μας και πιστεύω ότι αν το κάνουμε αυτό θα μπορούμε συνεχώς να σκοράρουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού».
Ένα σχόλιο για την προσαρμογή των νέων ποδοσφαιριστών της ομάδας.
«Σιγά-σιγά όλοι θα προσαρμοστούν. Πέρσι είχαμε μία πολύ καλή χρονιά και αυτό οφείλεται στους ποδοσφαιριστές που έχουμε, για αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη, όλοι θα πρέπει να κερδίσουν τη θέση τους μέσα από τη δουλειά. Δε χρειάζεται να υπάρχει άγχος, έχουμε πολλά παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις, πριν από τα Χριστούγεννα θα έχουμε να δώσουμε περισσότερα από 20 ματς και για αυτό όλοι θα προσαρμοστούν χωρίς βιασύνη και όλοι θα είναι χρήσιμοι».
Και ένα σχόλιο που ακούσατε ξανά το όνομά σας από τον κόσμο του Ολυμπιακού;
«Ήταν για μία ακόμη φορά απίστευτοι. Έχω εντυπωσιαστεί με τον αριθμό των φιλάθλων που μας ακολούθησαν, είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που προπονώ μία ομάδα την οποία τόσοι πολλοί φίλαθλοι την ακολουθούν σε ένα εκτός έδρας ματς και είναι αγώνας πρωταθλήματος και όχι κάποιος τελικός. Δε μου έχει συμβεί ποτέ ξανά αυτό, για αυτό και τους ευχαριστώ για τη βοήθειά τους».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Χούθι επιβεβαιώνουν ότι το χτύπημα του Ισραήλ στην Υεμένη σκότωσε τον πρωθυπουργό και υπουργούς
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Ιωάννινα: Ακυρώνεται η συναυλία της Άννας Βίσση και του Αντώνη Ρέμου - Κατέρρευσε η σκηνή λόγω των ανέμων, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μετά τον αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τις κλειστές άμυνες και την υπομονή που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός, για τους νέους παίκτες, την διακοπή που ακολουθεί αλλά και για τον κόσμο που τον αποθέωσε.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός σκόραρε και πάλι στα τελευταία λεπτά όπως με τον Asteras Aktor, ήταν ένα παιχνίδι με τα ίδια στοιχεία;
«Η αλήθεια είναι ότι έμοιαζαν τα δύο παιχνίδια και οι δύο ομάδες έπαιξαν σχετικά κλειστά, αν και ο Βόλος ήταν πιο ανοιχτός στο παιχνίδι του υπό την έννοια ότι μας απείλησε περισσότερο από τον Αστέρα. Αυτό όμως θα το βρούμε πολλές φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα εκμεταλλευτήκαμε τις στημένες φάσεις για να βάλουμε το γκολ, αλλά πιστεύω θα το βρούμε ξανά αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα».
Πόσο χρήσιμο θεωρείτε το κενό διάστημα που έρχεται για τις Εθνικές ομάδες και τι είναι αυτό που πρέπει να ενισχύσει ο Ολυμπιακός για να «σπάει» τέτοιες άμυνες;
«Η αλήθεια είναι πως χρειάζεται υπομονή για να «ανοίξεις» τις αντίπαλες άμυνες. Αυτό όμως δε χρειάζεται να μας προβληματίζει ιδιαίτερα, φυσικά θα ήταν καλύτερα να ερχόταν το γκολ νωρίτερα αλλά όταν επιμένεις θα έρθει η στιγμή που ο αντίπαλος δε θα αντέχει άλλο. Εμείς πρέπει να επιμένουμε σε κάθε παιχνίδι μας και πιστεύω ότι αν το κάνουμε αυτό θα μπορούμε συνεχώς να σκοράρουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού».
Ένα σχόλιο για την προσαρμογή των νέων ποδοσφαιριστών της ομάδας.
«Σιγά-σιγά όλοι θα προσαρμοστούν. Πέρσι είχαμε μία πολύ καλή χρονιά και αυτό οφείλεται στους ποδοσφαιριστές που έχουμε, για αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη, όλοι θα πρέπει να κερδίσουν τη θέση τους μέσα από τη δουλειά. Δε χρειάζεται να υπάρχει άγχος, έχουμε πολλά παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις, πριν από τα Χριστούγεννα θα έχουμε να δώσουμε περισσότερα από 20 ματς και για αυτό όλοι θα προσαρμοστούν χωρίς βιασύνη και όλοι θα είναι χρήσιμοι».
Και ένα σχόλιο που ακούσατε ξανά το όνομά σας από τον κόσμο του Ολυμπιακού;
«Ήταν για μία ακόμη φορά απίστευτοι. Έχω εντυπωσιαστεί με τον αριθμό των φιλάθλων που μας ακολούθησαν, είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που προπονώ μία ομάδα την οποία τόσοι πολλοί φίλαθλοι την ακολουθούν σε ένα εκτός έδρας ματς και είναι αγώνας πρωταθλήματος και όχι κάποιος τελικός. Δε μου έχει συμβεί ποτέ ξανά αυτό, για αυτό και τους ευχαριστώ για τη βοήθειά τους».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Χούθι επιβεβαιώνουν ότι το χτύπημα του Ισραήλ στην Υεμένη σκότωσε τον πρωθυπουργό και υπουργούς
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Ιωάννινα: Ακυρώνεται η συναυλία της Άννας Βίσση και του Αντώνη Ρέμου - Κατέρρευσε η σκηνή λόγω των ανέμων, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα