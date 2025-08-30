Super League 1: Δύο στα δύο για τον Ολυμπιακό, «άλωσε» το Βικελίδης ο Παναιτωλικός - Πέρασε από τις Σέρρες ο ΟΦΗ - Δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός 2-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό - Ο Παναιτωλικός πέρασε (2-0) από την έδρα του Άρη και ο Ατρόμητος κέρδισε 1-0 τον Πανσερραϊκό - Ισόπαλο το ΑΕΛ-Κηφισιά
Με τέσσερις αγώνες ξεκίνησε το Σάββατο η 2η ημέρα της Stoiximan Super League 1.
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός με κορυφαίο τον Τσικίνιο «ξεκλείδωσε» στο 2ο μέρος την άμυνα του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, τον κέρδισε με 2-0, και διπλασίασε τις νίκες του στο πρωτάθλημα.
Το δεύτερο διπλό της ημέρας ήρθε στις Σέρρες, αφού ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού και το τρίτο και το πιο εκκωφαντικό ήρθε στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Ο Παναιτωλικός επικράτησε με 2-0 του Άρη και έγραψε ιστορία. Στη Λάρισα η Κηφισιά έφτασε κοντά στο διπλό αλλά έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τρεις αγώνες την Κυριακή και ακολουθεί διακοπή δύο εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ.
Βόλος-Ολυμπιακός 0-2
Δύο στα δύο για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Οι Πειραιώτες, που είχαν μαζί τους 15.000 οπαδούς τους στο Πανθεσσαλικό, έψαχναν τρόπους στο πρώτο ημίχρονο για να διασπάσουν την άμυνα του Βόλου και να νικήσουν τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Μάριο Σιαμπάνη, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Στο 2ο ημίχρονο ο Μεντιλίμπαρ ανακάτεψε την... τράπουλα αλλά την λύση την έδωσε ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος με έξοχο τακουνάκι σκόραρε στο 77' ενώ στο 86' με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στον Ρέτσο ο οποίος έγραψε το 2-0.
Ο Βόλος είχε τις ευκαιρίες του ειδικά έως το 60' αλλά οι παίκτες του δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Τζολάκη και έτσι μετά από 2 αγώνες η ομάδα της Μαγνησίας έμεινε χωρίς βαθμό.
Πανσερραϊκός-ΟΦΗ 0-1
Ο ΟΦΗ δεν έκανε πρεμιέρα στην 1η αγωνιστική (δεν διεξήχθη το ματς με τον Παναθηναϊκό λόγω Ευρώπης) αλλά ξεκίνησε με το δεξί στην 2η.
Η ομάδα της Κρήτης, φιναλίστ του Κυπέλλου στην περασμένη σεζόν, έφυγε με το διπλό από τις Σέρρες αφού κέρδισε 1-0 τον Πανσερραϊκό, ο οποίος έχει αλλάξει σχεδόν όλη τη σύνθεσή του σε σχέση με την περίοδο 2024-25.
Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε στο 54' ο Μπόρχα Γκονζάλες με υπέροχο χτύπημα-φάουλ. Δίκαιο αποτέλεσμα για τον ΟΦΗ.
Άρης-Παναιτωλικός 0-2
Η έκπληξη της αγωνιστικής έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Παναιτωλικός που ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο θύμισε την ομάδα της περασμένης σεζόν κερδίζοντας 2-0 τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Ο Άρης προβλημάτισε και αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο του μετά το τελευταίο σφύριγμα.
Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 65' με τον Αγκίρε, ο Άρης δεν είχε απάντηση, και στο 87' ο Άλεξιτς με φοβερό γκολ έγραψε το 0-2!
ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1
Από έναν βαθμό, τον πρώτο τους στη Stoiximan Super League 1, πήραν οι ... νεοφώτιστες ΑΕΛ και Κηφισιά στη Λάρισα.
Δείτε ΕΔΩ το 1-0
Δείτε ΕΔΩ το 1-1
Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη προηγήθηκε 1-0 με τον Φακούντο Πέρες στο 51'.
Το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο ισοφάρισε σε 1-1 με αυτογκόλ του Παντελάκη και είχε καλύτερες ευκαιρίες για τη νίκη αλλά έφτασε στο τρίποντο.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (2η)
Σάββατο 20/8
Βόλος-Ολυμπιακός 0-2
Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1
Άρης-Παναιτωλικός 0-2
ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1
Κυριακή 31/8
20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
21:00 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 6
2. Ατρόμητος 3
3. ΑΕΚ 3
4. Παναιτωλικός 3
5. ΠΑΟΚ 3
6. Άρης 3
7. Λεβαδειακός 3
8. ΟΦΗ 3
9. ΑΕΛ 1
10. Κηφισιά 1
11. Παναθηναϊκός 0
12. Αστέρας Τρίπολης 0
13. Πανσερραϊκός 0
14. Βόλος 0
*Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στο πρωτάθλημα.
*Οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ο Λεβαδειακός έχουν αγώνα λιγότερο.
