Ο λόγος που ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα από τον Παναθηναϊκό στο Europa League

Η εξήγηση για τα περισσότερα χρήματα που έχει εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό από την συμμετοχή του στο League Stage του Europa League