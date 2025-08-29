Ολυμπιακός: Κρίσιμες ώρες για τον Ποντένσε, πιέζει την Αλ Σαμπάμπ για επιστροφή στον Πειραιά ο Πορτογάλος

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην Αλ Σαμπάμπ των πολλών οικονομικών προβλημάτων με τον Ντανιέλ Ποντένσε να τίθεται εκτός πλάνων και να πρεσάρει για Ολυμπιακό.



Στις επόμενες ώρες θα ξέρουμε με σιγουριά εάν θα υπάρξει και τρίτη του επιστροφή στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν δεν ήταν στην τελευταία χρονικά προπόνηση της Αλ Σαμπάμπ και τέθηκε εκτός από τον αγώνα της Παρασκευής με την Αλ Καλίτζ.

Ο Ποντένσε πιέζει πλέον για να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Και όταν καταγράφουμε πιέζει εννοούμε τη διοίκηση της Αλ Σαμπάμπ, που έχει σοβαρά οικονομικά θέματα, χρωστά χρήματα σε παίκτες της και διέλυσε τη γυναικεία της ομάδα που ήταν στην πρώτη κατηγορία για να κόψει έξοδα.



Πάντως ο Πορτογάλος έχει συμβόλαιο που αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ και μόνο εύκολη δεν είναι η υπόθεσή του αφού οι Σαουδάραβες έδωσαν και 5 εκατ. ευρώ στη Γουλβς για να τον αγοράσουν.



Ο 29χρονος Ποντένσε έχει κατακτήσει 1 Πρωτάθλημα και φυσικά το Conference με τον Ολυμπιακό. Έχει 2 θητείες στους Πειραιώτες με 115 αγώνες, 28 γκολ και 27 ασίστ. Με τη νυν ομάδα του, την Αλ Σαμπάμπ, έχει 21 συμμετοχές με 3 γκολ και 8 ασίστ.



Πηγη: www.gazzetta.gr





