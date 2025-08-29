Ιστιοπλοΐα: Κυφίδης και Πετριανός διεκδικούν μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA

Δύο μετάλλια διεκδικούν οι Έλληνες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA που διεξάγεται στην Ιρλανδία.

Συγκεκριμένα, μετά και την 10η ιστιοδρομία ο Αθανάσιος Κυφίδης ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης των 139 σκαφών από 35 χώρες.

Στις δυο τελευταίες κούρσες τερμάτισε 6ος κι έχει 49 βαθμούς ποινής. Ο δεύτερος Αυστραλός Ε. Ριντ έχει 41 και ο τέταρτος επίσης Αυστραλός Ι. Σκοτ έχει 53 βαθμούς.

Ο Αδαμάντιος Πετριανός χρεώθηκε με 71 βαθμούς ποινής στην ένατη κούρσα και την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του, ενώ στην 10η ήταν 17ος. Με 108 βαθμούς είναι 11ος στη γενική και 2ος στην κατηγορία U19. O Έλληνας ιστιοπλόος, σχεδόν, έχει εξασφαλίσει το μετάλλιο.

Στα ILCA 6, επίσης μετά από 10 κούρσες, η Ερμιόνη Γκίκα είναι 11η με 151 βαθμούς μεταξύ 73 σκαφών από 27 χώρες. Στις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε 20 και 8 αντίστοιχα.

Η Ευαγγελία Καραγεώργου είναι 34η με 286 βαθμούς. Στην 9η και 10η κούρσα τερμάτισε 44 και 57 αντίστοιχα.





