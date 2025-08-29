Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα και Καμπελά η αποστολή για τον Βόλο
Ο Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο (19:00) στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο για την 2η αγωνιστική της Super League
Αντιμέτωπος με τον Βόλο ΝΠΣ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός το Σάββατο (30/08, στις 19:00), εκτός έδρας, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-2026.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδας την Παρασκευή (29/08) ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το εκτός έδρας ματς, με μία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο στο Ρέντη.
Πρώτη φορά σε αποστολή είναι οι Στρεφέτσα, Καμπελά ενώ εκτός έμεινε ο Γιάρεμτσουκ.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα στον Βόλο, την οποία απαρτίζουν οι:
Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Τζολάκης, Γιαζίτζι.
