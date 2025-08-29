Ζοζέ Μουρίνιο: Γιατί η έξοδός του από τη Φενέρμπαχτσε έφερε κέρδη 26 εκατ. δολαρίων στους επενδυτές
Η αποχώρηση του 62χρονου Πορτογάλου τεχνικού οδήγησε σε άνοδο της μετοχής της Φενέρμπαχτσε έως και 7%, με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα 400 εκατ. δολάρια
Συνήθως η απόλυση ενός πασίγνωστου προπονητή θεωρείται κακό σημάδι για έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο. Όχι όμως για τους επενδυτές της Φενέρμπαχτσε, καθώς οι μετοχές της εκτοξεύτηκαν μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ζοζέ Μουρίνιο την Παρασκευή.
Η αποχώρηση του 62χρονου Πορτογάλου τεχνικού ήρθε δύο ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε από τα προκριματικά του Champions League, όπου γνώρισε την ήττα από την Μπενφίκα. Η είδηση οδήγησε σε άνοδο της μετοχής έως και 7%, προσθέτοντας πάνω από 26 εκατ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση του συλλόγου, η οποία ξεπέρασε έτσι το όριο των 400 εκατ. δολαρίων.
Η Φενέρμπαχτσε είναι από τα ελάχιστα ποδοσφαιρικά σωματεία που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους αναλυτές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τον οικονομικό αντίκτυπο τέτοιων αποφάσεων.
Ο Μουρίνιο, γνωστός παγκοσμίως ως «The Special One» χάρη στις θητείες του σε Πόρτο, Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης, είχε αναλάβει την τουρκική ομάδα το καλοκαίρι του 2024. Η άφιξή του αποτελούσε μέρος της στρατηγικής των τουρκικών συλλόγων να προσελκύουν αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ξοδεύοντας μεγάλα ποσά σε μεταγραφές και συμβόλαια.
Ωστόσο, η περσινή σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, καθώς η Φενέρμπαχτσε τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Γαλατασαράι στη Super Lig. Η φετινή αποτυχία στα προκριματικά του Champions League και οι δημόσιες αιχμές του Μουρίνιο προς τη διοίκηση για ανεπαρκή μεταγραφική ενίσχυση φαίνεται πως επιτάχυναν το τέλος της συνεργασίας.
Η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας αναφέρει: «Χωρίσαμε τους δρόμους μας με τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος ήταν προπονητής της επαγγελματικής μας ομάδας ποδοσφαίρου από τη σεζόν 2024-2025. Τον ευχαριστούμε για τις προσπάθειές του για την ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην μελλοντική του καριέρα».
Παρά το πλήγμα στο αγωνιστικό πρεστίζ, η χρηματιστηριακή επίδραση υπήρξε αντίστροφη, με τους επενδυτές να θεωρούν την αποχώρηση ως ευκαιρία ανανέωσης και πιθανής οικονομικής εξυγίανσης.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4
