Τσιμίκας: Πλησιάζει στη Ρόμα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Έλληνας διεθνής μπακ, που κατέκτησε τίτλους και καθιερώθηκε ως αξιόπιστη λύση στο ρόστερ των “Reds”, βρίσκεται κοντά σε μετακίνηση στη Ρόμα. Οι “Τζιαλορόσι” έχουν ήδη καταθέσει πρόταση για τον δανεισμό του παίκτη, συνοδευόμενη από οψιόν αγοράς, και σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, η συμφωνία θεωρείται σχεδόν κλεισμένη.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε ότι οι συζητήσεις των δύο συλλόγων είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τον δανεισμό να ισχύει έως τον Ιούνιο του 2026. Η Ρόμα θα αναλάβει την πλήρη κάλυψη του συμβολαίου του Τσιμίκα, ενώ ο ίδιος έχει ήδη ανάψει το “πράσινο φως”, εκφράζοντας την επιθυμία του να αγωνιστεί στη Serie A.

Η μεταγραφή αυτή αναμένεται να δώσει νέο αέρα στην καριέρα του 28χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος αφήνει πίσω του το Άνφιλντ με παρακαταθήκη σπουδαίες στιγμές.