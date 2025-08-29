Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Τσιμίκας: Πλησιάζει στη Ρόμα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο
Μία ανάσα από τη Ρόμα βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας, που επιθυμεί να αγωνιστεί στη Serie A ως δανεικός από τη Λίβερπουλ
Μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Ο Έλληνας διεθνής μπακ, που κατέκτησε τίτλους και καθιερώθηκε ως αξιόπιστη λύση στο ρόστερ των “Reds”, βρίσκεται κοντά σε μετακίνηση στη Ρόμα. Οι “Τζιαλορόσι” έχουν ήδη καταθέσει πρόταση για τον δανεισμό του παίκτη, συνοδευόμενη από οψιόν αγοράς, και σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, η συμφωνία θεωρείται σχεδόν κλεισμένη.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε ότι οι συζητήσεις των δύο συλλόγων είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τον δανεισμό να ισχύει έως τον Ιούνιο του 2026. Η Ρόμα θα αναλάβει την πλήρη κάλυψη του συμβολαίου του Τσιμίκα, ενώ ο ίδιος έχει ήδη ανάψει το “πράσινο φως”, εκφράζοντας την επιθυμία του να αγωνιστεί στη Serie A.
Η μεταγραφή αυτή αναμένεται να δώσει νέο αέρα στην καριέρα του 28χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος αφήνει πίσω του το Άνφιλντ με παρακαταθήκη σπουδαίες στιγμές.
🚨🟡🔴 The agreement for Kostas Tsimikas to AS Roma is now getting closer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025
Loan move until June 2026 with salary covered, Tsimikas said yes to the move days ago and pushing for it to happen.
Deal seen as close with #LFC as Salah-Eddine leaves soon. pic.twitter.com/STE9dRKGBM
