Μαθαίνουν αντιπάλους σήμερα το μεσημέρι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε League Phase Europa και Conference League
Η Ένωση νίκησε δίκαια την Άντερλεχτ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για την τρίτη διοργάνωση της UEFA
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους στις League Phase του Europa και του Conference League.
Το τριφύλλι έμεινε όρθιο στον Πόντο με το 0-0 στην έδρα της Σαμσούνσπορ και πήρε δίκαια την πρόκριση, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης ισοπέδωσε τη Ριέκα με 5-0 στην Τούμπα. Οι πράσινοι θα είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο δεύτερο. Η ώρα της κλήρωσης για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ είναι στις 14.00 στη Νιόν.
Πως θα γίνει η κλήρωση λοιπόν; Ξεκινώντας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι θα τραβούν ένα μπαλάκι από το οποίο θα βγαίνει μία ομάδα.
Στη συνέχεια, θα πατιέται ένα κουμπί το οποίο θα θέτει σε λειτουργία το σύστημα που θα κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Θα βγάζει δηλαδή τους 8 αντιπάλους κάθε ομάδας, μεταξύ των οποίων θα είναι και οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ενώ θα καθορίζει ποια ματς θα δοθούν εντός και ποια εκτός έδρας. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή.
Η διαδικασία αυτή, θα επαναληφθεί 36 φορές. Όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που μετέχουν στη League Phase του Europa League.
Ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέραμε, βρίσκεται στο Pot 2 και ο Παναθηναϊκός στο Pot 4. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε Pot του Europa League, κάτι που σημαίνει πως οι δύο ελληνικοί σύλλογοι ήδη μπορούν να στρέψουν το βλέμμα τους στους πιθανούς τους αντιπάλους. Υπενθυμίζουμε πως μεταξύ τους δεν μπορούν να κληρωθούν.
Pot 1
Ρόμα
Πόρτο
Ρέιντζερς
Φέγενορντ
Λιλ
Η Ένωση νίκησε δίκαια την Άντερλεχτ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για την τρίτη διοργάνωση της UEFA. Η Ένωση μετά το σοκ του προηγούμενου καλοκαιριού θα παίξει για πρώτη φορά σε League Phase, αυτή του Conference League.
Η ώρα της κλήρωσης για την ΑΕΚ είναι στις 14.00 στη Νιόν.
Οι ημερομηνίες των αγώνων
MD1 2 Οκτωβρίου 2025
MD2 23 Οκτωβρίου 2025
MD3 6 Νοεμβρίου 2025
MD4 27 Νοεμβρίου 2025
MD5 11 Δεκεμβρίου 2025
MD6 18 Δεκεμβρίου 2026
Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός 27 Μαΐου 2026
Pot1
Φιορεντίνα
Άλκμααρ
Σαχτάρ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Ραπίντ Βιέννης
Λέγκια Βαρσοβίας
Pot2
Σπάρτα Πράγας
Ντιναμό Κιέβου
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Ράγιο Βαγεκάνο
Σάμροκ Ρόβερς
Pot3
Ομόνοια
Μάιντς
Στρασμπούρ
Γιαγκελόνια
Τσέλιε
Ριέκα
Pot4
Ζρίνσκι
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Κουόπιο
ΑΕΚ
Αμπερντίν
Ντρίτα
Pot5
Μπρέινταμπλικ
Σίγκμα Όλομουτς
Σαμσουνσπόρ
Ράκοβ
ΑΕΚ Λάρνακας
Σκεντίγια
Pot6
Χάκεν
Λωζάνη
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
Χάμρουν Σπάρτανς
Νόα
Σέλμπουρν
