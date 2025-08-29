Μαθαίνουν αντιπάλους σήμερα το μεσημέρι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε League Phase Europa και Conference League

H κλήρωση της ΑΕΚ



Oι 36 ομάδες της League Phase του Conference League

Ντινάμο ΖάγκρεμπΡεάλ ΜπέτιςΖάλτσμπουργκΆστον ΒίλαΦενέρμπαχτσεΜπράγκαΕρυθρός ΑστέραςΛιόνΠΑΟΚΒικτόρια ΠλζενΦερεντσβάροςΣέλτικΜακάμπι Τελ ΑβίβΓιουνγκ ΜπόιςΒασιλείαΜίντιλαντΦράιμπουργκΛουντογκόρετςΝότιγχαμ ΦόρεστΣτουρ ΓκρατςFCSBΝιςΜπολόνιαΘέλταΣτουτγκάρδηΠαναθηναϊκόςΜάλμεΓκόου Αχέντ ΙγκλςΟυτρέχτηΓκενκΜπρανΤους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League, θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ.Η Ένωση νίκησε δίκαια την Άντερλεχτ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για την τρίτη διοργάνωση της UEFA. Η Ένωση μετά το σοκ του προηγούμενου καλοκαιριού θα παίξει για πρώτη φορά σε League Phase, αυτή του Conference League.Η ώρα της κλήρωσης για την ΑΕΚ είναι στις 14.00 στη Νιόν.MD1 2 Οκτωβρίου 2025MD2 23 Οκτωβρίου 2025MD3 6 Νοεμβρίου 2025MD4 27 Νοεμβρίου 2025MD5 11 Δεκεμβρίου 2025MD6 18 Δεκεμβρίου 2026Play-offs 19–26 Φεβρουαρίου 2026Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026Τελικός 27 Μαΐου 2026Pot1ΦιορεντίναΆλκμααρΣαχτάρΣλόβαν ΜπρατισλάβαςΡαπίντ ΒιέννηςΛέγκια ΒαρσοβίαςΣπάρτα ΠράγαςΝτιναμό ΚιέβουΚρίσταλ ΠάλαςΛεχ ΠόζνανΡάγιο ΒαγεκάνοΣάμροκ ΡόβερςΟμόνοιαΜάιντςΣτρασμπούρΓιαγκελόνιαΤσέλιεΡιέκαΖρίνσκιΛίνκολν Ρεντ ΙμπςΚουόπιοΑΕΚΑμπερντίνΝτρίταΜπρέινταμπλικΣίγκμα ΌλομουτςΣαμσουνσπόρΡάκοβΑΕΚ ΛάρνακαςΣκεντίγιαΧάκενΛωζάνηΟυνιβερσιτατέα ΚραϊόβαΧάμρουν ΣπάρτανςΝόαΣέλμπουρν