AEK: Με τη μπάλα του αγώνα με τη Άντερλεχτ πήγε στα αποδυτήρια ο Ηλιόπουλος να πανηγυρίσει την πρόκριση
AEK: Με τη μπάλα του αγώνα με τη Άντερλεχτ πήγε στα αποδυτήρια ο Ηλιόπουλος να πανηγυρίσει την πρόκριση

Ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-0 των Βέλγων και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League κάνοντας το 3/3 στην προκριματική φάση

Το «πάρτι» πρόκρισης της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» στα αποδυτήρια!

Ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-0 των Βέλγων και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League κάνοντας το 3/3 στην προκριματική φάση.



Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε την μεγάλη νίκη κόντρα στους Βέλγους πρώτα από τις εξέδρες της OPAP Arena και έπειτα, μη μπορώντας να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και πήρε μαζί του την μπάλα του ματς.

Στη συνέχεια ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης πήγε στα αποδυτήρια για να γιορτάσει μαζί με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς τη μεγάλη επιτυχία.


