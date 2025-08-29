AEK: Με τη μπάλα του αγώνα με τη Άντερλεχτ πήγε στα αποδυτήρια ο Ηλιόπουλος να πανηγυρίσει την πρόκριση
AEK: Με τη μπάλα του αγώνα με τη Άντερλεχτ πήγε στα αποδυτήρια ο Ηλιόπουλος να πανηγυρίσει την πρόκριση
Ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-0 των Βέλγων και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League κάνοντας το 3/3 στην προκριματική φάση
Το «πάρτι» πρόκρισης της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» στα αποδυτήρια!
Ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-0 των Βέλγων και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League κάνοντας το 3/3 στην προκριματική φάση.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε την μεγάλη νίκη κόντρα στους Βέλγους πρώτα από τις εξέδρες της OPAP Arena και έπειτα, μη μπορώντας να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και πήρε μαζί του την μπάλα του ματς.
Στη συνέχεια ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης πήγε στα αποδυτήρια για να γιορτάσει μαζί με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς τη μεγάλη επιτυχία.
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-0 των Βέλγων και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League κάνοντας το 3/3 στην προκριματική φάση.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε την μεγάλη νίκη κόντρα στους Βέλγους πρώτα από τις εξέδρες της OPAP Arena και έπειτα, μη μπορώντας να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και πήρε μαζί του την μπάλα του ματς.
Στη συνέχεια ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης πήγε στα αποδυτήρια για να γιορτάσει μαζί με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς τη μεγάλη επιτυχία.
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα