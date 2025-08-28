Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Λουτσέσκου: «Στο τέλος προκρίνεται η καλύτερη ομάδα»
Λουτσέσκου: «Στο τέλος προκρίνεται η καλύτερη ομάδα»
Μετά την ήττα στην Ριέκα είχε... τρελαθεί με τους πανηγυρισμούς των Κροατών και σήμερα ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα του
Αφού υπενθύμισε ότι και στο πρώτο ματς, παρά τη μέτρια παρουσία του ΠΑΟΚ, δεν άξιζε την ήττα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίστηκε δικαιωμένος, αλλά και προσγειωμένος μετά το θριαμβευτικό 5-0 των ασπρόμαυρων επι των πρωταθλητών Κροατίας.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του OPEN:
Για την παράδοση κόντρα στις κροατικές ομάδες, που συνεχίστηκε: «Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, πήραμε το εισιτήριο για την League Phase του Europa League, το οποίο είναι σημαντικό για την χρονιά μας και θα μας βοηθήσει στην εξελικτική διαδικασία που ακολουθούμε».
Για το αν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση: «Μόνο κάποιος χαζός δεν θα ήταν ικανοποιημένος. Ωστόσο, αύριο είναι άλλη μια μέρα, έχουμε ένα διαφορετικό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Αναφορικά με τα παιχνίδια, η καλύτερα ομάδα προκρίνεται στο τέλος. Δεν αξίζαμε να χάσουμε στην Κροατία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την διάθεση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές».
Για τη συνέπεια που δείχνει ο ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Για μένα, υπάρχει μόνο το επόμενο παιχνίδι! Σίγουρα είναι σημαντικό που βρισκόμαστε στο Europa League, ωστόσο πρέπει να εστιάσουμε στις επόμενες υποχρεώσεις μας».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dceb89t51hs9)
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του OPEN:
Για την παράδοση κόντρα στις κροατικές ομάδες, που συνεχίστηκε: «Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, πήραμε το εισιτήριο για την League Phase του Europa League, το οποίο είναι σημαντικό για την χρονιά μας και θα μας βοηθήσει στην εξελικτική διαδικασία που ακολουθούμε».
Για το αν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση: «Μόνο κάποιος χαζός δεν θα ήταν ικανοποιημένος. Ωστόσο, αύριο είναι άλλη μια μέρα, έχουμε ένα διαφορετικό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Αναφορικά με τα παιχνίδια, η καλύτερα ομάδα προκρίνεται στο τέλος. Δεν αξίζαμε να χάσουμε στην Κροατία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την διάθεση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές».
Για τη συνέπεια που δείχνει ο ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Για μένα, υπάρχει μόνο το επόμενο παιχνίδι! Σίγουρα είναι σημαντικό που βρισκόμαστε στο Europa League, ωστόσο πρέπει να εστιάσουμε στις επόμενες υποχρεώσεις μας».
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα