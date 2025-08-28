Λουτσέσκου: «Στο τέλος προκρίνεται η καλύτερη ομάδα»
SPORTS
Europa League ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου

Λουτσέσκου: «Στο τέλος προκρίνεται η καλύτερη ομάδα»

Μετά την ήττα στην Ριέκα είχε... τρελαθεί με τους πανηγυρισμούς των Κροατών και σήμερα ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα του

Λουτσέσκου: «Στο τέλος προκρίνεται η καλύτερη ομάδα»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αφού υπενθύμισε ότι και στο πρώτο ματς, παρά τη μέτρια παρουσία του ΠΑΟΚ, δεν άξιζε την ήττα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίστηκε δικαιωμένος, αλλά και προσγειωμένος μετά το θριαμβευτικό 5-0 των ασπρόμαυρων επι των πρωταθλητών Κροατίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του OPEN:
Για την παράδοση κόντρα στις κροατικές ομάδες, που συνεχίστηκε: «Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, πήραμε το εισιτήριο για την League Phase του Europa League, το οποίο είναι σημαντικό για την χρονιά μας και θα μας βοηθήσει στην εξελικτική διαδικασία που ακολουθούμε».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση: «Μόνο κάποιος χαζός δεν θα ήταν ικανοποιημένος. Ωστόσο, αύριο είναι άλλη μια μέρα, έχουμε ένα διαφορετικό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο την Κυριακή. Αναφορικά με τα παιχνίδια, η καλύτερα ομάδα προκρίνεται στο τέλος. Δεν αξίζαμε να χάσουμε στην Κροατία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την διάθεση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές».

Για τη συνέπεια που δείχνει ο ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Για μένα, υπάρχει μόνο το επόμενο παιχνίδι! Σίγουρα είναι σημαντικό που βρισκόμαστε στο Europa League, ωστόσο πρέπει να εστιάσουμε στις επόμενες υποχρεώσεις μας».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dceb89t51hs9)

Ειδήσεις σήμερα:

Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης