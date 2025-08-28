Μεντιλίμπαρ: «Όσο δύσκολη κι αν είναι η κλήρωση, είμαστε ικανοί να πετύχουμε πολλά» - Βίντεο
Μεντιλίμπαρ: «Όσο δύσκολη κι αν είναι η κλήρωση, είμαστε ικανοί να πετύχουμε πολλά» - Βίντεο
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού σχολίασε την κλήρωση των ερυθρόλευκων στο Champions League και παρά τις δυσκολίες εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εικόνα της ομάδας του στη διοργάνωση
Στο άκουσμα των ονομάτων των αντιπάλων του Ολυμπιακού (Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφος, Καϊράτ) στη League Phase του Champions League ο καθένας θα ήταν... σκεπτικός, αλλά για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τα ονόματα δεν παίζουν κανέναν ρόλο.
Ο Βάσκος φυσικά και τρέφει τεράστιο σεβασμό σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα όπως έδειξε και με τις δηλώσεις του, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία του και εξέφρασε την τεράστια εμπιστοσύνη που έχει στην ομάδα του...
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
«Είναι αυτονόητο δε χρειάζεται να μιλήσουμε για Ρεάλ και Μπαρτσελονα. Μιλάμε για την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης και την καλύτερη ομάδα της Ισπανίας αυτή της στιγμή. Όσο δύσκολο και να είναι πρέπει να παλέψουμε για το καλύτερο με τον κόσμο μας στο πλευρό μας.
Είμαστε ικανοί να πετύχουμε πολλά πράγματα .Ο κόσμος μας βοηθάει πολύ. Αν θυμηθούμε το παρελθόν ο Ολυμπιακός έχει αποκλείσει σπουδαίες ομάδες και όταν παίζαμε εκτός καλούμασταν να κάνουμε ανατροπές.
Όντως μας έχουν τύχει μεγάλες ομάδες. Η Άρσεναλ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου μαζί με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελονα . Επίσης υπάρχει και ποικιλία, καλούμαστε να πάμε στο άγνωστο με την Καϊράτ. Έχει παίξει σε πολλές προκριματικές φάσεις και κατάφερε να βρεθεί μέχρι εδώ. Φαντάζομαι οτι θα είναι μια από τις πιο φιλόδοξες ομάδες της διοργανώσεις.
Δε νομίζω πως χρειάζεται ιδιαίτερο κίνητρο για να μπεις στο κλίμα με ποιες ομάδες θα παίξεις. Δε χρειάζεσαι και κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο. Όταν ακούς τον κόσμο να τραγουδάει αυτόματα «μπαίνεις» αυτόματα στο κλίμα.
Δεν ξέρω να παίζω αλλιώς δε θα αλλάξω τη φιλοσοφία μου είτε με τη Ρεάλ είτε με την Μπαρτσελονα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και θα παίξει σαν τέτοια.
Έχουμε παίξει ήδη έναν αγώνα στο πρωτάθλημα μας και είμαστε έτοιμοι».
