Σάκκαρη - Μπόνταρ 2-0: Πειστική εμφάνιση και πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open
Η Μαρία Σάκκαρη διεύρυνε το σερί της στο US Open και με νίκη επί της Άννα Μπόνταρ με 6-3, 6-1 προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam
To US Open κυλάει πολύ καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη της νίκη στο τέταρτο Major τουρνουά της σεζόν. Η Ελληνίδα με επικράτηση 6-3, 6-1 επί της Άννα Μπόνταρ πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του αμερικανικού θεσμού.
Η Ελληνίδα, Νο.64 του κόσμου, είχε σταθερότητα πίσω από τα χτυπήματά της, ούσα παράλληλα αποτελεσματική στις ευκαιρίες για break. Πιο συγκεκριμένα είχε 73% στο σερβίς, έσωσε πέντε από επτά break points, ενώ πέτυχε πέντε breaks στις οκτώ ευκαιρίες που τις παρουσιάστηκαν.
Δεν την πτόησαν τα πολλά λάθη και πήρε προβάδισμα
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να είναι σταθερές πίσω από τη θέση του σερβίς. Η πρώτη που έφτασε μία ανάσα από το break ήταν η Άννα Μπόνταρ, η οποία βρήκε τριπλό break point στο οποίο η Μαρία Σάκκαρη είχε εξαιρετική... απάντηση.
Ό,τι δεν κατάφερε η τενίστρια από την Ουγγαρία το πέτυχε η Ελληνίδα με μεγάλη αποτελεσματικότητα, παίρνοντας έτσι απόσταση δύο games (4-2). Βέβαια, η Μπόνταρ μπόρεσε να βρει το δρόμο προς το break back στο αμέσως επόμενο game (4-3), χωρίς όμως να ισοφαρίσει μετά γιατί δέχθηκε ακόμη ένα... σπάσιμο στο σερβίς της από την 30χρονη.
Με το 5-3 υπέρ της και τις μπάλες στα χέρια η Νο.64 του κόσμου έκλεισε το σετ με 6-3 και πήρε κεφάλι στο ματς.
Με τρία break σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση
To δεύτερο σετ ξεκίνησε ιδανικά για την Ελληνίδα τενίστρια. Η Μαρία Σάκκαρη με 3-0 σερί πήρε από πολύ νωρίς το έλεγχο. Η Άννα Μπόνταρ μπορεί να έβγαλε αντίδραση στο τέταρτο game (3-1), ωστόσο ήρθε αντιμέτωπη με ένα ακόμη σερί 3-0 της 30χρονης, με αποτέλεσμα να χάνει το δεύτερο σετ με 6-1 και η Ελληνίδα να σφραγίζει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.
Εκεί, η αθλήτρια του Τομ Χιλ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια και την Βικτόρια Γκόλουμπιτς.
Sakkari d. Anna Bondar 6-3 6-1— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2025
Maria reaches R3 of US Open for the first time in 4 years
It’s been a tough journey for her to find her level coming back from injury this season
She has a good draw to make something happen this week
✅1st Slam R3 since Wimbledon 2024
🇬🇷🤍 pic.twitter.com/mJ33iEYyEl
