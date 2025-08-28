Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα σενάρια για το φλερτ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Κωνσταντέλια
Ο Δικέφαλος φρόντισε να δώσει τέλος στις φήμες που αφορούσαν το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για τον «Ντέλια»
Με το σήριαλ της απόκτησης του Φώτη Ιωαννίδη να μπαίνει στην τελική του ευθεία (αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του μέσα στο Σαββατοκύριακο), τα πορτογαλικά ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες επέμεναν να κρατούν ζεστό το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας, που έχουν ήδη αποκτήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη, εμφανίζονταν να έχουν προσεγγίσει τον διεθνή μέσο ο οποίος (σύμφωνα πάντα με τους Πορτογάλους) γνωρίζει πλέον τα πάντα για τα «»λιοντάρια» και παρά τις υψηλές απαιτήσεις του ΠΑΟΚ η μεταγραφή του είναι ανοικτή...
Σήμερα το μεσημέρι όμως ο ΠΑΟΚ φρόντισε να τελειώσει το συγκεκριμένο θέμα, καθώς όπως ξεκαθάριζαν οι ασπρόμαυροι: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα Κωνσταντέλια με καμία ομάδα».
