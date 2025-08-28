Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα σενάρια για το φλερτ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Κωνσταντέλια
SPORTS
ΠΑΟΚ Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γιάννης Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα σενάρια για το φλερτ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Κωνσταντέλια

Ο Δικέφαλος φρόντισε να δώσει τέλος στις φήμες που αφορούσαν το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για τον «Ντέλια»

Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα σενάρια για το φλερτ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Κωνσταντέλια
Με το σήριαλ της απόκτησης του Φώτη Ιωαννίδη να μπαίνει στην τελική του ευθεία (αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του μέσα στο Σαββατοκύριακο), τα πορτογαλικά ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες επέμεναν να κρατούν ζεστό το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας, που έχουν ήδη αποκτήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη, εμφανίζονταν  να έχουν προσεγγίσει τον διεθνή μέσο ο οποίος (σύμφωνα πάντα με τους Πορτογάλους) γνωρίζει πλέον τα πάντα για τα «»λιοντάρια» και παρά τις υψηλές απαιτήσεις του ΠΑΟΚ η μεταγραφή του είναι ανοικτή...

Σήμερα το μεσημέρι όμως ο ΠΑΟΚ φρόντισε να τελειώσει το συγκεκριμένο θέμα, καθώς όπως ξεκαθάριζαν οι ασπρόμαυροι: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα Κωνσταντέλια με καμία ομάδα».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»

Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο

Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης