Eurobasket 2025: Ξεκίνησε με άγριες διαθέσεις η Σερβία, 98-64 την Εσθονία - Βίντεο
Eurobasket 2025: Ξεκίνησε με άγριες διαθέσεις η Σερβία, 98-64 την Εσθονία - Βίντεο

Η πανίσχυρη Σερβία φανέρωσε τις διαθέσεις της από την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 , συντρίβοντας την Εσθονία στη Ρίγα, όπου φιλοξενείται ο 1ος όμιλος.

Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν έδειξε... οίκτο και συνέτριψε με 98-64 τους Εσθονούς, που περιορίστηκαν σε ρόλο θεατών των... ορέξεων του Γιόκιτς και της παρέας του.

Οι Σέρβοι βασίστηκαν στη διάρκεια που έδειξαν σε άμυνα και επίθεση από το τζάμπολ της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (31-12 στο 10΄) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Μέχρι το 30΄ η μεγάλη των «Πλάβι σχολή» έδωσε ρεσιτάλ παραγωγικότητας (έκλεισε την τρίτη περίοδο με 86 πόντους) και στον... επίλογο κατέβασε ταχύτητα, απέναντι στους αδύναμους Εσθονούς.

Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, άγγιξε το τριπλ νταμπλ σε 24 λεπτά συμμετοχής με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ την επίθεση οδήγησε ο Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους. Ο Φιλίπ Πετρούσεβ πρόσθεσε 12 πόντους, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11, Αλέκσα Αβράμοβιτς 13. Από την Εσθονία πάλεψε ο Χένρι Ντρελ με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64.




