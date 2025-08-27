US Open: Πέμπτη απόγευμα ο αγώνας της Σάκκαρη, το βράδυ του Τσιτσιπά
SPORTS
US OPEN Στέφανος Τσιτσιπάς Μαρία Σάκκαρη

US Open: Πέμπτη απόγευμα ο αγώνας της Σάκκαρη, το βράδυ του Τσιτσιπά

Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει στον 2ο γύρο με την Άνα Μπόνταρ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Ντάνιελ Αλτμαϊερ

US Open: Πέμπτη απόγευμα ο αγώνας της Σάκκαρη, το βράδυ του Τσιτσιπά
Στη μάχη του US Open επιστρέφουν την Πέμπτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει στις 18:00 με την  Άνα Μπόνταρ από την Ουγγαρία. Οι δύο παίκτριες είχαν συναντηθεί και στο Fed Cup το 2019 με την Σάκκαρη να κερδίζει με 2-0 σετ. 

Εάν τα καταφέρει θα είναι η πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια που θα παίξει στον 3ο γύρο. Μεταξύ 00:00 και 01:00 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Γερμανό  Ντάνιελ Αλτμαϊερ. 

Στο Roland Garros 2024 ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε κερδίσει 3-1 σετ τον Γερμανό. 

Δείτε ΕΔΩ όλο το πρόγραμμα της Πέμπτης 

