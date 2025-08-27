Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
US Open: Έχασε σετ αλλά προκρίθηκε στον 3ο γύρο ο Τζόκοβιτς - Βίντεο
US Open: Έχασε σετ αλλά προκρίθηκε στον 3ο γύρο ο Τζόκοβιτς - Βίντεο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 3-1 σετ τον Ζάκαρι Σβέιντα
Στον 3ο γύρο του US Open συνεχίζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Σέρβος που θέλει να κατακτήσει το 25ο Grand Slam του στη Νέα Υόρκη επικράτησε με 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1, ύστερα από 2 ώρες και 25 λεπτά του Ζάκαρι Σβέιντα.
Ο Νόλε έχασε το 1ο σετ από τον Aμερικανό αλλά επέστρεψε και πήρε με άνεση τη νίκη. Στον επόμενο γύρο, ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Κάμερον Νόρι ή Φρανσίσκο Κομεσάνα.
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Ο Σέρβος που θέλει να κατακτήσει το 25ο Grand Slam του στη Νέα Υόρκη επικράτησε με 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1, ύστερα από 2 ώρες και 25 λεπτά του Ζάκαρι Σβέιντα.
Ο Νόλε έχασε το 1ο σετ από τον Aμερικανό αλλά επέστρεψε και πήρε με άνεση τη νίκη. Στον επόμενο γύρο, ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Κάμερον Νόρι ή Φρανσίσκο Κομεσάνα.
THE HUSTLE FROM NOVAK! pic.twitter.com/kTUDbNugOb— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα