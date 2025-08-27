Αταμάν: «Δείξαμε ότι είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες του τουρνουά»
Εργκίν Αταμάν Τουρκία Λετονία Eurobasket 2025

Όσα δήλωσε ο Τούρκος προπονητής μετά τη μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket επί της Λετονίας

Η Τουρκία έκανε επίδειξη δύναμης στην πρεμιέρα του EuroΒasket 2025 επικρατώντας με 93-73 της Λετονίας αποδεικνύοντας γιατί πρέπει να θεωρείται υπολογίσιμη δύναμη στο τουρνουά.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έκανε ό,τι ήθελε στο ματς και έδειξε από το πρώτο τζάμπολ τις άγριες διαθέσεις της ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Ο Τούρκος προπονητής μίλησε μετά το φινάλε του παιχνιδιού τονίζοντας πως η ομάδα είναι από τις πιο δυνατές της διοργάνωσης.

«Νομίζω ότι όταν παίζεις εκτός έδρας, η αρχή είναι πολύ σημαντική. Ξεκινήσαμε λοιπόν πολύ καλά το παιχνίδι με εξαιρετική άμυνα, κινούσαμε την μπάλα, μέσα και έξω, και πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μόνο στο τελευταίο μέρος της δεύτερης περιόδου κάναμε μερικά περιττά λάθη. Η αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ήταν επίσης σημαντική. Δεν τους αφήσαμε να βρουν εύκολα σουτ.

Νομίζω ότι παίξαμε τέλειο μπάσκετ. Μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Νομίζω ότι δείξαμε σε όλη την Ευρώπη ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες σε αυτό το τουρνουά. Πριν από το παιχνίδι, είδα ότι όλοι θεωρούσαν τη Λετονία φαβορί. Αλλά είπα στους παίκτες μου ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα και το δείξαμε αυτό στο γήπεδο. Τώρα, είναι σημαντικό να παίξουμε το ίδιο μπάσκετ και στα υπόλοιπα παιχνίδια».

