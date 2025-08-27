Ιωαννίδης: Η Σπόρτινγκ δίνει 18+2 εκατ. ευρώ αλλά υπάρχει διαφωνία στο ποσοστό μεταπώλησης, γράφει η A Bola
Ιωαννίδης: Η Σπόρτινγκ δίνει 18+2 εκατ. ευρώ αλλά υπάρχει διαφωνία στο ποσοστό μεταπώλησης, γράφει η A Bola
Πιέζει για να κάνει δικό της τον διεθνή στράικερ η ομάδα της Λισαβόνας
Ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης είναι στη Σαμψούντα με την αποστολή του Παναθηναϊκού και προετοιμάζεται για τη ρεβάνς της Πέμπτης με τη Σαμσουνσπόρ οι Πορτογάλοι συνεχίζουν να γράφουν για το φλερτ του με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Η «Α Bola» γράφει ότι η ομάδα της Λισαβόνας που είναι πρωταθλήτρια Πορτογαλίας και θα παίξει στο Champions League δίνει στον Παναθηναϊκό 18+2 εκατ. ευρώ (ως μπόνους τα 2 εκατ.) αλλά δεν τα έχει βρει με τους πράσινους στο ποσοστό μεταπώλησης.
Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ο ΠΑΟ θέλει 22 εκατ. ευρώ αλλά αυτό δεν είναι... εμπόδιο όσο το ποσοστό μεταπώλησης.
«Η πρόταση της Σπόρτινγκ, όπως έχουμε αναφέρει, βρίσκεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε τώρα να διευκρινίσουμε ότι η φόρμουλα είναι 18+2, δηλαδή 18 εκατομμύρια εγγυημένα και άλλα 2 σε μπόνους. Σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός δείχνει περισσότερη διάθεση για να βρεθεί κοινό έδαφος, αφού πέρυσι και στην αρχική φάση των συζητήσεων είχε βάλει τον πήχη στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα ζητά 22, όταν το καλοκαίρι του 2024 δεν είχε κατέβει ούτε σεντ – κάτι που είχε αποτρέψει τη Σπόρτινγκ να καταθέσει καν συγκεκριμένη πρόταση, αφού δεν υπήρχε περιθώριο από την ελληνική πλευρά.
Δεν μπορεί όμως να ειπωθεί ότι είναι μόνο τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αυτή τη στιγμή χωρίζουν τον Ιωαννίδη από τη Σπόρτινγκ, καθώς αυτή η διαφορά θα μπορούσε να γεφυρωθεί. Το πρόβλημα είναι ότι οι δύο σύλλογοι διαπραγματεύονται και το ποσοστό του παίκτη που θα μεταβιβαστεί, και σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για το ποσοστό ούτε για την αξία που του αποδίδεται. Και εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο αγκάθι» αναφέρει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της A Bola.
