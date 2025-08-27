Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
«Προκαλεί» το NBA ο Αταμάν: «Αν θέλετε να λέγεστε πρωταθλητές κόσμου πρέπει να κερδίσετε τον πρώτο της Euroleague»
Τη γνώμη του για τους πρωταθλητές του NBA εξέφρασε για ακόμα μία φορά ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού και τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στο ΝΒΑ: οι πρωταθλητές της αμερικανικής λίγκας δεν είναι «παγκόσμιοι πρωταθλητές».
Με αφορμή την παρουσία του «τριφυλλιού» στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για τη δυναμική της EuroLeague, τις διαφορές με το ΝΒΑ και την ανάγκη για μια πραγματική παγκόσμια διοργάνωση.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα πολύ δυνατά φιλικά που θα δώσει η ομάδα του στη χώρα της Ωκεανίας, ενώ χαρακτήρισε συναρπαστική την εμπειρία που θα ζήσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο σχετικό τουρνουά στο εξωτερικό.
Οι δηλώσεις του Αταμάν:
Για τη σύγκριση Eυρωλίγκας και NBA: «Αν βγάλεις έναν σταρ παίκτη από τις ομάδες του ΝΒΑ, πιστεύω ότι πολλές ομάδες της EuroLeague μπορούν να τις κερδίσουν. Θυμηθείτε, πριν δύο-τρία χρόνια στα φιλικά προετοιμασίας, το 70% με 80% των αγώνων κατέληξε σε νίκες των ευρωπαϊκών ομάδων. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο λίγκες.
Με όλο τον σεβασμό, το ΝΒΑ έχει σούπερ σταρ όπως ο ΛεΜπρόν, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Στεφ Κάρι. Αν λείψει όμως ένας από αυτούς, πολλές ομάδες μας μπορούν να τους νικήσουν.
Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague, ίσως και τον πρωταθλητή της Αυστραλίας. Πέρυσι που πήραμε τον τίτλο με τον Παναθηναϊκό, έκανα την πρόκληση ανοιχτά προς το ΝΒΑ.
Πιστεύω ότι στο μέλλον πρέπει να υπάρξει μια διοργάνωση με ομάδες από το ΝΒΑ, την EuroLeague και την Αυστραλία. Έτσι θα φανεί ποιος είναι πραγματικά ο καλύτερος στον κόσμο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να παίξουμε παντού για αυτόν τον τίτλο.
Όσο για το θέαμα; Το ΝΒΑ είναι πλέον περισσότερο “σόου μπάσκετ”. Στην EuroLeague όμως υπάρχει και θέαμα και σκληρός ανταγωνισμός. Κάθε παιχνίδι είναι σαν τελικός. Αυτό είναι που την κάνει πιο συναρπαστική και γι’ αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στις ΗΠΑ, να ακολουθούν τη EuroLeague».
Για τα φιλικά στην Αυστραλία: «Θα είναι πολύ σοβαρά παιχνίδια. Ειδικά η Παρτίζαν είναι μια τεράστια ομάδα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, οπότε το πρώτο μας φιλικό στη Μελβούρνη θα είναι πραγματικό τεστ. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί ερχόμαστε όλοι κατευθείαν από το EuroBasket και θα έχουμε ταξιδέψει 18 ώρες. Όμως θέλουμε να κερδίσουμε.
Μετά θα παίξουμε στη Σίδνεϊ με την Άντελαϊντ. Εκεί θα είναι και μια μεγάλη μονομαχία, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν, που είναι ο MVP της EuroLeague, και τον Μπράις Κότον, που είναι σπουδαίος παίκτης. Θα είναι μεγάλη πρόκληση και για τους δύο.
Γενικά, αυτή η εμπειρία είναι συναρπαστική. Προσωπικά έχω δουλέψει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχω επισκεφτεί το ΝΒΑ και τα κολέγια, αλλά ποτέ δεν έχω πάει στην Αυστραλία. Ξέρω ότι οι Αυστραλοί έχουν τεράστιο πάθος για το μπάσκετ και ανυπομονώ να ζήσω αυτή την εμπειρία».
